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    行動支付APP繳高市路邊停車費 5月底前新用戶5折再抽獎

    高市共有6365格智慧停車格，交通局推行動支付APP繳路邊停車費，5月底前新用戶5折。（記者黃良傑攝）

    高市共有6365格智慧停車格，交通局推行動支付APP繳路邊停車費，5月底前新用戶5折。（記者黃良傑攝）

    2025/04/01 15:09

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市為提升市民繳納路邊停車費的便利性，交通局攜手11家行動支付業者，鼓勵市民透過行動支付繳費，於繳費期限內使用行動支付APP繳納停車費，即日起至5月底，可享新用戶5折、舊用戶95折優惠，還有抽掃地機器人及空氣清淨機等多項大獎的機會。

    交通局指出，高市持續擴建智慧停車格，今年2月已於駁二藝術特區、漢神百貨、後驛商圈周邊、九如一路及九如二路、義華路、陽明路、大昌二路等路段再新增1270格智慧停車格，目前高市共有6365格智慧停車格，每年節省的開單單據達928萬張，換算減少CO2排放11.7噸。

    民眾車輛停放於智慧停車格，離場15分鐘後，可使用11家行動支付APP繳費，包括一卡通 MONEY、Pi拍錢包、街口支付、歐付寶、遠傳心生活、車麻吉、停車大聲公、uTagGo、悠遊付、橘子支付及全支付，免再出門赴超商補單繳費，而且可享折扣優惠，也可綁定遠通電收eTag、電信及銀行機構自動扣繳。

    交通局說明，行動支付APP可提供推播通知提醒用戶即將到期的停車費，避免逾期罰款；此外還有即時查詢與繳費功能，隨時隨地可透過手機完成繳費，省時又方便，而且繳費後系統即時更新，確保不會重複繳納。

    交通局鼓勵市民多加利用行動支付繳費，推出優惠行銷活動，於繳費期限內使用行動支付APP繳納停車費4到5月新用戶5折、舊用戶95折優惠，並享有參加抽iRobot掃地機器人、伊萊克斯空氣清淨機等好禮機會，進一步資訊可至高雄市政府交通局官網查詢。

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