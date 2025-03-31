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    鼓山魚市場3度開張人氣旺 民代：快找地建停車場

    鼓山魚市場三度開張人氣高。（資料照）

    鼓山魚市場三度開張人氣高。（資料照）

    2025/03/31 18:40

    〔記者王榮祥／高雄報導〕號稱「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場三度開張人氣旺!高市副議長曾俊傑今質詢時指出，希望滿滿客潮榮景維持下去，但停車位不足問題一直沒解決，建議海洋局積極找地蓋停車場；海洋局長黃登福則鼓勵業者規劃接駁。

    鼓山魚市場舊址位於高雄市鼓山區，緊鄰鼓山輪渡站，可飽覽高雄港風光，百年前日治時期興建，原為高雄首座現代化魚市場，後因漁船大型化，鼓山魚市場因而沒落、荒廢。

    後高市府斥資1億多元活化，2022年完工、號稱「全台最美魚市場」，委託南仁湖公司營運，但不到半年跌落谷底，前年「封館整修」後重新營業仍無起色，海洋局去年重新招商，由漢來集團佑神公司營運。

    市府重新招商改造後改稱「新濱町海洋廚房」，引進日本新品牌「JAPAN燒烤」等15家人氣餐廳，3月下旬開幕後立即吸引滿場民眾體驗，但場區內僅31格停車位，引起民眾質疑不便。

    曾俊傑希望海洋局積極督促，讓開幕日滿滿客潮榮景維持下去，但停車位不足問題一直沒有解決，建議海洋局要積極在附近找地興建停車場；海洋局長黃登福表示對新濱町海洋廚房充滿信心，也鼓勵業者用接駁公車方式來運輸輕軌、捷運與新濱町海洋廚房間的遊客。

    鼓山魚市場三度開張人氣高，副議長曾俊傑建議快蓋停車場。（翻攝官網）

    鼓山魚市場三度開張人氣高，副議長曾俊傑建議快蓋停車場。（翻攝官網）

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