最硬斗成年禮！登屏東北大武山 43青年完成3天2夜挑戰平安下山

43位青年學子3月29日至31日挑戰北大武山，完成大武山成年禮。（屏東縣政府提供）

2025/03/31 18:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕有最硬斗成年禮之稱的屏東縣「大武山成年禮」今年已是第28屆，43名學員歷經3天2夜的自我挑戰後，今天（31日）順利完成海拔約3千公尺的北大武山攀登之旅，平安返抵屏東縣政府，接受屏東縣長周春米頒發證書表揚。

「你們都是最棒的！」縣長周春米表示，攀登北大武山對於體能要求較高，在正式活動行前，每位參加訓練的學員都要完成負重及環境生態訓練，男學員至少揹負18公斤，女學員15公斤重的裝備登山，為攀登北大武山預作訓練，每位學員們攜手渡過層層考驗，能夠入選攀登隊伍均是佼佼者。

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大武山成年禮最大的特色是登北大武山而不登頂，每年學員都在距三角點1小時路程的大武祠舉辦成年禮儀式，在台灣以撿山頭為主流的登山文化中，顯得相當特殊，主要目的是傳遞無痕山林、環境教育的理念。今年的行程還多了一項考驗，除了新登山口到舊登山口的高繞，受到去年颱風影響，在步道2K左右也要再高繞一次，更考驗體能。

3天2夜的挑戰，年輕勇者們在築夢的年紀，肩併著肩走入大武山的懷抱中，寫下屬於自己的青春故事；學員謝獻家、黃麗婷，去年因故未能上山，但是今年捲土重來，最終通過學員訓練進而完成攀登行程，鍥而不捨的精神，值得嘉許，他們說，能夠完成挑戰，很有成就感。

周春米指出，希望透過大武山成年禮的活動，讓年輕學子體會到敬畏山林、保護山林的理念，透過與同伴同甘共苦的過程，了解團隊合作的重要性。期盼各位學員未來進入社會面臨任何挑戰時，都能回想起登山所歷經的艱辛，勇敢克服。

第28屆大武山成年禮43名學員完成攀登今天下午平安返抵屏東縣政府。（記者羅欣貞攝）

43名學員全數完成挑戰平安下山。（記者羅欣貞攝）

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