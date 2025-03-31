華航採購10架空巴A350-1000 將飛北美、歐洲航線

華航與空巴A350-1000訂單簽約儀式。（記者朱沛雄攝）

2025/03/31 15:41

〔記者蔡昀容／台北報導〕中華航空向空中巴士採購10架A350-1000廣體客機，預計2029年起開始交付，投入北美與歐洲長程航線，特別是紐約、倫敦等高需求航點，今天（31日）在桃園與空巴舉行簽約儀式。斥資金額估約44.8億美元，折合台幣約1486億元。

A350-1000是空中巴士最新一代的廣體客機，客艙空間寬敞舒適；搭載勞斯萊斯Trent XWB-97發動機，提升燃油效益與環保性能，預估可節省25%油耗及碳排量。

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因應全球旅運需求持續成長，華航採購10架A350-1000，這次購機計畫除了10架確定訂單，還包含5架選購權，增加機隊營運彈性。每架A350-1000約4.48億美元，折合台幣約148.61億元。

華航今天下午在桃園國際機場凱悅酒店舉行簽約儀式，由華航董事長高星潢與空中巴士民用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry簽署，交通部常務次長林國顯擔任見證，華航總經理陳漢銘也出席與會。

高星潢表示，華航經多次謹慎評估做出採購決定，確保營運效益及飛行安全，這也是華航未來發展的重要里程碑；A350-1000有助於華航拓展高運量且是長航程的需求，性能卓越且客艙舒適度超越以往，未來將成為華航旗艦機種，提供旅客更優質的飛行體驗。

此外，高星潢表示，華航現有的15架A350-900機隊2027年起將斥資進行客艙升級，屆時同樣委託空巴進行改艙工程整合與技術服務，將與A350-1000新機隊共同打造華航A350旗艦機隊，展現東方美學與品牌特色。

Benoît de Saint-Exupéry表示，華航是最早引進A350-900的航空公司之一，在擁抱先進航空科技過程中扮演先驅角色；A350-1000是長程線的領航機型，歡迎華航加入行列，

林國顯表示，華航目前有83架飛機，其中15架是A350，未來再新增10架，超過4分之1是同機型，對於華航維護管理、組員調動運作更佳，且在環保、噪音跟旅客舒適度表現方面都很好。

華航說明，A350-1000新機隊延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙3艙等配置，帶來更寬敞的客艙空間、科技感的電子窗簾，客艙氣壓、濕度與安靜飛行環境，提升長途飛行的舒適度。

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