為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北塭仔圳工程進度近5成 工地圍籬更新「期待蛻變」

    塭仔圳市地重劃工程的工地圍籬全面更新，以「期待蛻變」為主軸。（圖由地政局提供）

    塭仔圳市地重劃工程的工地圍籬全面更新，以「期待蛻變」為主軸。（圖由地政局提供）

    2025/03/31 14:56

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動新莊、泰山塭仔圳市地重劃案，工程進度已接近50%，近期工地圍籬標語全面更新，以「期待蛻變」、「新生願景」為主軸，運用帆布圖樣、立體字、傳統牆面噴漆等方式，呈現「蛻變，與您一同期待」、「水與綠 輕軌行」及「公園樂活 大學城」等字樣，提升工區環境景觀。

    地政局局長汪禮國表示，以前的塭仔圳是一大片違章鐵皮工廠，區內道路狹窄蜿蜒，地勢低窪容易淹水，除了國泰國小之外，沒有其他公共設施，生活環境不佳，市地重劃工程啟動之後，全面建設排水防洪、民生管線設施，並劃設多達38處公園綠地，增加親近自然的生活休憩空間，尤其貴子坑溪生態環境營造，未來沿溪將有11處公園、1處綠園道，溪畔還有五泰輕軌行經，透過水岸景觀設計，展現「人水共生」的城市美學。

    此外，輔仁大學已在地60年，早期周邊都是農田，再到鐵皮工廠包圍，目前新北市府積極與輔仁大學合作，希望打造產學共融的大學城生活圈，第一步先融入景觀系師生創意，形塑輔大校園周邊街道及公園意象，再結合當地學術文化氛圍、活力創新思維與鄰近商圈，提升生活機能，吸引年輕人及企業進駐，帶動區域經濟發展。

    汪禮國指出，塭仔圳工程進度將近50%，公園、道路等公設將隨著工程進展陸續開放，今年上半年包括莊泰路（領航路─莊田路）、鄰近新莊高中的特色公園（公四公園）即將完工，屆時區域交通路網更為完善，市民可以提早享受開發案帶來的效益，見證城市的翻轉新生。

    塭仔圳重劃區的莊泰路（領航路-莊田路）近期即將完工。（圖由地政局提供）

    塭仔圳重劃區的莊泰路（領航路-莊田路）近期即將完工。（圖由地政局提供）

    塭仔圳重劃區內的公四公園即將完工。（圖由地政局提供）

    塭仔圳重劃區內的公四公園即將完工。（圖由地政局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播