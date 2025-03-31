新北塭仔圳工程進度近5成 工地圍籬更新「期待蛻變」

塭仔圳市地重劃工程的工地圍籬全面更新，以「期待蛻變」為主軸。（圖由地政局提供）

2025/03/31 14:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動新莊、泰山塭仔圳市地重劃案，工程進度已接近50%，近期工地圍籬標語全面更新，以「期待蛻變」、「新生願景」為主軸，運用帆布圖樣、立體字、傳統牆面噴漆等方式，呈現「蛻變，與您一同期待」、「水與綠 輕軌行」及「公園樂活 大學城」等字樣，提升工區環境景觀。

地政局局長汪禮國表示，以前的塭仔圳是一大片違章鐵皮工廠，區內道路狹窄蜿蜒，地勢低窪容易淹水，除了國泰國小之外，沒有其他公共設施，生活環境不佳，市地重劃工程啟動之後，全面建設排水防洪、民生管線設施，並劃設多達38處公園綠地，增加親近自然的生活休憩空間，尤其貴子坑溪生態環境營造，未來沿溪將有11處公園、1處綠園道，溪畔還有五泰輕軌行經，透過水岸景觀設計，展現「人水共生」的城市美學。

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此外，輔仁大學已在地60年，早期周邊都是農田，再到鐵皮工廠包圍，目前新北市府積極與輔仁大學合作，希望打造產學共融的大學城生活圈，第一步先融入景觀系師生創意，形塑輔大校園周邊街道及公園意象，再結合當地學術文化氛圍、活力創新思維與鄰近商圈，提升生活機能，吸引年輕人及企業進駐，帶動區域經濟發展。

汪禮國指出，塭仔圳工程進度將近50%，公園、道路等公設將隨著工程進展陸續開放，今年上半年包括莊泰路（領航路─莊田路）、鄰近新莊高中的特色公園（公四公園）即將完工，屆時區域交通路網更為完善，市民可以提早享受開發案帶來的效益，見證城市的翻轉新生。

塭仔圳重劃區的莊泰路（領航路-莊田路）近期即將完工。（圖由地政局提供）

塭仔圳重劃區內的公四公園即將完工。（圖由地政局提供）

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