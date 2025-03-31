成軍僅1年多 竹縣北埔國小卡巴迪校隊全國賽獲2金1銅

北埔國小卡巴迪女子隊榮獲冠軍，接受頒獎。（北埔國小提供）

2025/03/31 13:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣北埔國小卡巴迪校隊成軍僅1年多，本月中赴雲林縣參與2025年會長盃全國卡巴迪錦標賽，3支隊伍的選手們儘管身高較為瘦小，展現初生之犢不畏虎的氣勢，在林易璟及吳韋正2名教練帶領下，以良好的團隊合作及臨場應變能力，拿下2金1銅的佳績，值得喝采。

縣長楊文科日前於主管會報中表揚。卡巴迪運動盛行於印度，賽事有如老鷹抓小雞的遊戲，考驗選手的速度、反應、平衡等。教練林易璟分析，在這項運動中，身材具有優勢，而北埔國小的隊員們平均身高不到150公分，相對其他學校則較顯瘦小，靠著快速移動及臨場反應，獲得佳績。

請繼續往下閱讀...

林易璟、吳韋正均為中國杭州亞運卡巴迪代表隊的國手，當年度在杭州亞運的卡巴迪賽事中獲得銅牌，對卡巴迪充滿興趣。林易璟考上教師後分發至北埔國小，便將這項運動帶入校園，讓孩子們揮發精力、訓練體力，培養敏捷、專注力，期望提升學生的各方面的表現。

北埔國小卡巴迪校隊在校長王映之支持下，卡巴迪校隊於去年正式成軍，招募3到6年級的學生參與。起初學生們都不知道什麼是卡巴迪，不過參與後愈來愈有興趣。林易璟也為校隊選手設計一系列訓練計畫，包含核心、平衡、耐力、體能訓練等，利用晨間時光及週三下午練習。

由於北埔國小位於偏鄉，林易璟也期望透過參與賽事的方式，拓展學生的視野，他觀察到，選手的優勢在於比賽中展現團隊合作、臨場反應，並有真正理解戰術並執行。

有學生參與後展現對卡巴迪的高度興趣，也有學生原先不愛運動，參與後才發現原來「運動這麼有趣」。北埔國小卡巴迪校隊目前共有36名成員，未來也會爭取更多移地訓練的機會，增加交流。

北埔國小卡巴迪男子隊合影留念，成績耀眼。（北埔國小提供）

北埔國小卡巴迪男子A隊接受頒獎，展現自信風采。（北埔國小提供）

北埔國小卡巴迪女子隊迎戰對手，全員嚴陣以待。（北埔國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法