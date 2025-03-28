踩街表演、演唱、市集 中山商圈明下午封街2.5小時做徒步區

由台北捷運公司主辦的「心中山新生活」活動29日下午2點30分在捷運中山站心中山線形公園舉行，當天下午2點至4點半將管制南京西路23巷、25巷及周邊部分巷弄車輛進出，作為行人徒步區。（記者林承鴻攝）

2025/03/28 16:54

〔記者林承鴻／台北報導〕由台北捷運公司主辦的「心中山新生活」活動明天（29日）下午2點30分在捷運中山站心中山線形公園舉行，有歌手演唱及踩街表演。當天下午2點至4點半將管制中山商圈南京西路23巷、25巷及周邊部分巷弄車輛進出，作為行人徒步區，除居民、商家及緊急需求車輛等，其餘車輛管制通行。

下午3點半至4點，現場踩街表演安排台北樂府帶來充滿熱血能量、鼓舞人心的行進樂旗舞；街頭藝術文化協會展現逗趣歡樂的親子馬戲；台北市體育總會結合力與美的武舞表演，融合傳統與現代風格的柏齡太鼓演奏等。

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下午2點半至3點半，選秀比賽出道、歌曲曾獲KKBOX單曲榜冠軍的張若凡，以及新生代擅長R&B的創作歌手王ADEN，將帶來現場歌唱演出。星光市集時間則為下午2點至晚上8點。

台北捷運公司表示，本次活動除了為心中山帶來遊逛人潮，更希望提供行人及居民相對安全的步行遊憩環境，打造「以人為本、開放街區」的優質交通環境，同時維護民眾行的安全。

北捷說明，為了確保安全與秩序，擬定並通過大型群聚活動的安全及交通維護計畫，活動當日於中山站R7出口旁設置指揮中心及醫護站，同時安排北捷與承辦廠商工作人員約50人、義交29人，加強人流與車流引導，另轄區中山分局也將協助疏導交通。

「台北捷運Go」APP會員於活動當天綁卡搭捷運，前往線形公園服務台（近R9出口處），向工作人員出示APP搭乘紀錄，即可獲得HOLA和樂家居、多力多滋限量好禮2選1。

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