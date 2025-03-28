宜蘭縣慶祝兒童節 逾1萬名幼兒獲贈無毒積木

宜蘭縣兒童節系列活動開跑，縣府教育處除送給超過1萬名幼兒無毒積木外，針對公立國小學童每人還有100元經費，可添購用品或禮券。（記者王峻祺攝）

2025/03/28 15:50

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣兒童節系列活動開跑，縣府教育處除送給超過1萬名幼兒無毒積木外，針對公立國小學童每人還有100元經費，可添購用品或禮券，更與縣內22家觀光工廠、農場合作提供入場優惠，並鼓勵親子共讀取得「閱讀集e幣」換取學用品。

宜蘭今年分別推出「童樂會」、「好童趣」、「好遊藝」及「好悅讀」4項兒童節好禮，並精選台灣在地生產製作且安全無毒的「積木」，送給全縣公私立幼兒園的1萬1千多名幼兒，國小則由各校依學童需求添購物品，每人預算100元。

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宜蘭縣府表示，國小每週都有特餐日，提供學生多樣化飲食，兒童節當週安排2天特餐日，由各校與學生討論後，製作好吃營養餐點，滿足學生願望，縣內也有22家觀光業者邀請親子共遊，祭出好康提供免門票或來店送好禮、折扣等優惠方案。

縣府指出，親子遊園後，可將心得繪畫下來投稿參賽，最高能獲得3千元圖書禮卷，今年也延續去年首推「閱讀集e幣」換學用品活動，並鼓勵親子共讀，4月至5月11日止，只要到文化局或縣內、各校圖書館借書，借閱3天以上即可獲得2點e幣，若將讀後心得及親子共讀照片上傳至快樂E學院平台，即可獲得100點，閱讀英文書籍則可獲200點。

宜蘭今年分別推出「童樂會」、「好童趣」、「好遊藝」及「好悅讀」4項兒童節好禮，並精選台灣在地生產製作且安全無毒的「積木」，送給全縣公私立幼兒園的1萬1千多名幼兒。（記者王峻祺攝）

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