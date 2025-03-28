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    好康來了！雲林縣家用廚餘機補助最高5000元 4/1起受理申請

    廚餘含高油、水份進焚化爐焚化耗能且降低焚化爐運轉效能，雲林縣環保局多年來積極推動家戶廚餘回收，有清潔隊回收及補助購買家用廚餘機。（記者黃淑莉攝）

    廚餘含高油、水份進焚化爐焚化耗能且降低焚化爐運轉效能，雲林縣環保局多年來積極推動家戶廚餘回收，有清潔隊回收及補助購買家用廚餘機。（記者黃淑莉攝）

    2025/03/28 12:11

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕為去化廚餘、落實源頭減量，雲林縣政府家用廚餘機補助計畫即將起跑，每戶補助一台，每台補助上限為5000元，今年額度為100萬元，預計可補助300戶，4月1日起受理申請。

    雲林縣環保局廢棄物管理科長鄧雅謓指出，廚餘含油質、水份高，送進焚化爐耗能且會降低焚化爐運轉效能，環保局多年來積極推動廚餘回收，從各公所清潔隊回收的大量家戶廚餘經過前端破碎脫水後，進到南亞堆肥廠製成有機質肥料「雲溉肥」，免費提供縣內民眾使用，平均一年進堆肥廠約5400多公噸，製成700公噸雲溉肥。

    另從2022年率全國之先推動家戶購買廚餘機補助計畫，截至去年底3年共補助1641戶，每年從源頭減少約360公噸廚餘量，民眾迴響熱烈。

    環保局長張喬維表示，去年3月展開全縣垃圾破袋稽查過程中，發現不少廚餘混雜在家戶垃圾裡，不利於焚化處理及垃圾燃料化，藉由家用廚餘機進行源頭處理，不僅減去等待垃圾車的時間，也能改善異味等環境衛生問題，不需再擔心廚餘該何去何從，從源頭有效改善垃圾分類問題。

    張喬維指出，2025年家用廚餘機補助將從4月1日起至10月31日受理申請，只要在2024年7月31日前設籍雲林的縣民，檢附今年購買廚餘機的發票等相關資料即可申請，最高補助上限5000元，因補助經費額度只有100萬元，先前已申請相關補助不予受理，至於補助機型限制機種及詳細內容，4月1日起可上雲林縣環保局官網或臉書粉專查詢。

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