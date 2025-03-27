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    毛孩專屬空間 高雄燕巢南燕公園「寵物活動區」啟用

    高雄燕巢南燕公園「寵物活動區」入口意象，以黃金獵犬為靈感。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄燕巢南燕公園「寵物活動區」入口意象，以黃金獵犬為靈感。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/03/27 16:02

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕為提供毛孩更多專屬遊戲空間，高雄燕巢南燕公園「寵物活動區」已於近日啟用。園區入口意象以黃金獵犬為靈感，搭配擬真標尺，黃金獵犬攀附在上面，展現活潑與活力。

    高市府打造寵物友善環境，目前已陸續啟用7座寵物專用公園，分別是苓雅區中正公園、岡山區公五公園、楠梓區創新公園、仁武軍備局西營區、鳳山區中山公園、前鎮區公13公園，岡山區的第二座寵物公園-岡山公園，也於去年底完工啟用。

    市府進一步在燕巢南燕公園設置「寵物活動區」，已於近日啟用，規劃大小犬活動空間，設備涵蓋獨木橋、波浪板等遊樂設施，茂盛草地可讓毛小孩盡情奔跑玩耍。

    高雄市公園處指出，燕巢區擁有泥火山、裸岩等獨特地理景觀，吸引遊客造訪，許多民眾也喜歡帶著毛孩一同出遊，「寵物活動區」打造毛孩專屬天地，讓毛孩擁有快樂的遊憩空間。

    公園處也提醒民眾，帶毛小孩來玩耍時，記得於活動區外仍需繫狗鍊，採取適當防護措施，減少對他人影響，並共同維護環境整潔，隨手清理狗便。

    燕巢南燕公園「寵物活動區」設有波浪板。（記者葛祐豪翻攝）

    燕巢南燕公園「寵物活動區」設有波浪板。（記者葛祐豪翻攝）

    燕巢南燕公園「寵物活動區」的獨木橋。（記者葛祐豪翻攝）

    燕巢南燕公園「寵物活動區」的獨木橋。（記者葛祐豪翻攝）

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