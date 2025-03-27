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    兒童節4天連假 奧萬大森林遊樂區兒童免費、家長半票入園

    清明兒童節4天連假，奧萬大國家森林遊樂區推出兒童免費、家長半票入園的好康活動。（圖由林保署南投分署提供）

    清明兒童節4天連假，奧萬大國家森林遊樂區推出兒童免費、家長半票入園的好康活動。（圖由林保署南投分署提供）

    2025/03/27 16:08

    〔記者張協昇／南投報導〕兒童節加上清明節，從下週四起將有4天的連續假期，位於南投縣仁受鄉的奧萬大國家森林遊樂區，為鼓勵家長利用連假陪伴孩童走入山林，進行森林療癒，促進身心健康，從4月3日至6日，推出兒童免費、家長半票入園的好康活動；另草屯九九峰動物樂園，3至12歲兒童於兒童節當天入園則只要99元，其他3天連假也可享200元優惠。

    林業保育署南投分署表示，奧萬大國家森林遊樂區動植物生態資源豐富，目前正值萬物甦醒、百花齊放季節，園區五彩繽紛的花葉景致，點綴著藍天，美不勝收，大片的青青草原，更可任由大小朋友快樂奔跑嬉戲，今年還有領角鴞、台灣藍鵲、繡眼畫眉大等型竹構裝置藝術展，歡迎民眾把握優惠活動機會，全家老小一起來奧萬大感受春天的歡欣律動，忘卻塵囂，療癒身心靈。

    此外，位於草屯的九九峰動物樂園，3至12歲兒童於4月4日兒童節當天，出示健保卡入園只要99元（原價280元），另4月3日、5日及6日人園也享有200元優惠，4日、5日兩天並將舉辦動物大遊行，參與遊行動物包括迷你馬、柯爾鴨及孔雀等，邀請小朋友來一睹小動物們的風采。

    奧萬大國家森林遊樂區，目前正進行領角鴞大等型竹構裝置藝術展。（圖由林保署南分署提供）

    奧萬大國家森林遊樂區，目前正進行領角鴞大等型竹構裝置藝術展。（圖由林保署南分署提供）

    草屯九九峰動物樂園，4月4日當天兒童只要99元即可入園。（圖由九九峰動物樂園提供）

    草屯九九峰動物樂園，4月4日當天兒童只要99元即可入園。（圖由九九峰動物樂園提供）

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