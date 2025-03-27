清明連假國道中部「車多易塞車」 高公局示警

南投往返台中地區雙向替代道路懶人包。（圖由高公局提供）

2025/03/27 14:44

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年清明節連續假期從4月3日到4月6日共4天，交通部高速公路局今天（27日）指出，預估國道中部路段預估將出現龐大車流。

高公局指出，因應彰化縣東彰道路已在今年1月24日開放通車，該道路可透過台74線、台74甲線與國道1號銜接，提供台中與彰化地區間的便捷通行選擇。高公局建議民眾往返台中與彰化時，除國道1號之外，也可考慮利用東彰道路，以避開國道中部易壅塞路段。

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根據高公局歷年連假大數據分析，國道中部路段常為南北向交通瓶頸，特別是國1彰化系統至北斗路段，連假經常出現車流壅塞情形。建議用路人可從國1大雅系統銜接台74線、台74甲線，並透過台1線、148縣道前往員林，或經由東彰道路及150縣道前往北斗，避開易壅塞路段。

此外，國3中投至霧峰系統路段也是連假期間易壅塞路段。高公局建議南投往返台中地區的用路人可多利用台63線中投公路連接國6舊正交流道與國3中投交流道，以節省行車時間。

為使用路人易於辨識替代道路方向與路線，高公局已於替代道路沿線設置導引標誌加強導引。另民眾可多利用1968App的「即時影像」功能確認國道即時路況，同時透過App「替代道路」選項之國道，與替代道路旅行時間比較功能，選擇合適的路線。

國1大雅系統至員林（北斗）雙向替代道路圖。（圖由高公局提供）

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