勇登龜山島「轉大人」 宜蘭縣府擬復辦

宜蘭縣府過去會在龜山島上舉辦成年禮，邀請縣內各專科及高中職學生挑戰401高地，不僅攀登1706個階梯，還要克服險峻陡坡登頂，成為許多人的美好回憶。 （資料照）

2025/03/27 14:52

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣高中職學生勇登龜山島慶賀成年禮傳統行之有年，但考量登島時間易受氣候及風浪影響更動，2019年起縣府改在其他地點舉辦，對於近期外界提議盼能重返龜山島復辦成年禮更具意義一事，縣府回應，未來將會重新列入評估。

龜山島對於宜蘭具神聖意義，是蘭陽平原的守護神，「龜蛇守海口」更是地方重要象徵，縣府過去會在島上舉辦成年禮，邀請縣內各專科及高中職學生挑戰401高地，不僅攀登1706個階梯，還要克服險峻陡坡登頂，成為許多人的美好回憶。

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每次活動平均約有上百名師生登島，陣仗浩大，從龜尾湖畔，沿著山徑一路爬升，直達高峰之頂，大家揮汗如雨，一步步爬上海拔398公尺，加上3公尺高的瞭望台，一起登高望遠象徵完成「轉大人」儀式，也期許自己要承擔更多社會責任。

不過從2019年起，已有長達7年不在龜山島舉行成年禮，今年則預計在草嶺古道舉行，議長張勝德曾於優秀青年表揚典禮時提及，希望縣府能夠重新邀約青年學子登島，才能更加了解宜蘭的人文景觀與自然生態。

縣府表示，過去在龜山島舉辦成年禮，容易受到氣候及風浪影響更動時間，曾敲定登島時間後，因風浪太大而延後辦理的經驗，因此2019年起規劃到不同地點舉辦成年禮，讓青年學子體驗不一樣的冒險挑戰經歷。

縣府指出，2019年是舉辦外澳沙灘牽罟淨灘，隔年受到疫情影響由各校自辦，接著辦理草嶺古道「向天公借膽．勇闖淡蘭古道」、棲蘭山莊「神木．英才」，以及去年的安農溪泛舟「乘風破浪．揮灑青春」。

縣府表示，期盼透過成年禮，激勵青少年對自我磨練的要求，養成責任心、榮譽感後，邁向人生下一個階段，成年禮的舉辦方式及內容，都會與學校師生共同討論，未來龜山島將會重新納入場域規劃之一，也會評估讓優秀青年代表參加。

宜蘭縣高中職學生勇登龜山島慶賀成年禮傳統行之有年，但考量登島時間易受氣候及風浪影響更動，2019年起縣府改在其他地點舉辦。（圖由東北角風管處提供）

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