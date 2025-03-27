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    創紀錄！阿里山管理處長、副處長同日升官 處長僅到職2個月就調升

    阿管處長黃勢芳（左）陞任觀光署副署長，遺缺由觀光署旅遊推廣組長黃怡平（右）接任。（阿管處提供）

    阿管處長黃勢芳（左）陞任觀光署副署長，遺缺由觀光署旅遊推廣組長黃怡平（右）接任。（阿管處提供）

    2025/03/27 14:51

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山國家風景區管理處（下簡稱阿管處）處長黃勢芳、副處長陳榮欽今同日異動，出現罕見正、副主管同時換人情況，僅上任2個月的黃勢芳調升觀光署副署長，遺缺由觀光署旅遊推廣組長黃怡平接任，陳榮欽去接旅遊推廣組長，副處長由西拉雅國家風景區管理處秘書伍哲宏陞任。

    黃怡平專長地政及都市計畫，曾任交通部觀光署旅遊推廣組長、內政部國家公園署金門國家公園管理處副處長、內政部營建署國家公園組簡任技正、科長、交通部觀光局技術組工程司、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處技正、課長。

    黃怡平表示，阿里山是國際知名觀光景點，以及世界旅遊目的地，擁有北回歸線軸帶通過22個國家中最高海拔之資源特色，因此管理處透過跨部會資源，串起文化歷史、生態保育、地質地景、觀光遊憩功能等跨區域景點，以活化阿里山在地觀光產業能量。

    黃怡平說，觀光服務是需要與在地產業夥伴共同經營，因此，為引領遊客深刻體驗阿里山國家風景區自然生態與人文薈萃之美，讓各式各樣的亮點旅遊能在阿里山發光發熱，透過主題式營造，帶動觀光產業活動的四季行銷並強化品牌特色，期待未來的阿里山是兼具質量並重、服務價值升級及永續韌性發展的國際觀光景點，吸引更多國際旅客到訪。

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