為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    黃仁勳帶動AI領域夯翻 公私大學電資系「超篩」百人以上

    黃仁勳帶動AI領域夯翻，今年申請入學一階放榜，甄選委員會統計，「超篩」百人以上都集中在公私立大學電資系。（資料照）

    黃仁勳帶動AI領域夯翻，今年申請入學一階放榜，甄選委員會統計，「超篩」百人以上都集中在公私立大學電資系。（資料照）

    2025/03/27 12:55

    〔記者林曉雲／台北報導〕輝達NvidiaAI執行長黃仁勳等帶動的AI議題太夯，高中生升大學搶進電資學系搶破頭！大學申請入學一階篩選今（27）日放榜，依甄選委員會統計，超過應篩選人數「超篩」達百人以上學系都集中在電資，國立以成功大學電機超篩169人，私立以元智大學電機甲組超篩160人最多。

    甄選委員會組長連昭雯說明，AI相關領域學系非常熱門，電資學系報名人數一直在增加，分析通過篩選人數，超篩100人的校系都集中在電資，成大電機系有791人報名，3倍率預計甄試195人，但有364人過篩，超篩169人，是全國超篩人數最多學系；而私立超篩人數最多的是元智大學電機系甲組，852人報名，原應篩258人，但過篩418人，超篩160人。

    此外，連昭雯說明，大學護理系今年共提供917個名額，比去年880個多，今年報名人次為6827人次，也比去年5689人次多，例如國立中山大學新增護理學系，可見考生報名踴躍。

    今年申請入學報名共7萬9001人，較去年增加814人，連昭雯表示，考生志願平均填5.61個，可見考生蠻樂意去填滿6個志願，報名人數增加則研判和非應屆重考生增加有關，至於政府推動私校學費補助，今年篩選狀況和去年差不多，較很難在此時下定論，等6月12日申請入學放榜時再分析。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播