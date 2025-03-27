黃仁勳帶動AI領域夯翻 公私大學電資系「超篩」百人以上

黃仁勳帶動AI領域夯翻，今年申請入學一階放榜，甄選委員會統計，「超篩」百人以上都集中在公私立大學電資系。（資料照）

2025/03/27 12:55

〔記者林曉雲／台北報導〕輝達NvidiaAI執行長黃仁勳等帶動的AI議題太夯，高中生升大學搶進電資學系搶破頭！大學申請入學一階篩選今（27）日放榜，依甄選委員會統計，超過應篩選人數「超篩」達百人以上學系都集中在電資，國立以成功大學電機超篩169人，私立以元智大學電機甲組超篩160人最多。

甄選委員會組長連昭雯說明，AI相關領域學系非常熱門，電資學系報名人數一直在增加，分析通過篩選人數，超篩100人的校系都集中在電資，成大電機系有791人報名，3倍率預計甄試195人，但有364人過篩，超篩169人，是全國超篩人數最多學系；而私立超篩人數最多的是元智大學電機系甲組，852人報名，原應篩258人，但過篩418人，超篩160人。

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此外，連昭雯說明，大學護理系今年共提供917個名額，比去年880個多，今年報名人次為6827人次，也比去年5689人次多，例如國立中山大學新增護理學系，可見考生報名踴躍。

今年申請入學報名共7萬9001人，較去年增加814人，連昭雯表示，考生志願平均填5.61個，可見考生蠻樂意去填滿6個志願，報名人數增加則研判和非應屆重考生增加有關，至於政府推動私校學費補助，今年篩選狀況和去年差不多，較很難在此時下定論，等6月12日申請入學放榜時再分析。

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