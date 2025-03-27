新店高中教師陳正昌成首位加入NASA-GLOBE評估工作小組台灣人

新店高中老師陳正昌（右）於去年夏季前往美國參加GLOBE年會，與國外成員互動。（陳正昌提供）

2025/03/27 10:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店高中地球科學教師陳正昌，近日獲選為美國國家航空暨太空總署（NASA）「全球學習與觀測裨益環境計畫（GLOBE Program）」評估工作小組成員，成為首位代表亞太地區的台灣人，新店高中表示，這不僅是個人成就，更是臺灣科學教育的重要里程碑。

新店高中表示，「全球學習與觀測裨益環境計畫」由NASA主持，國家海洋暨大氣總署（NOAA）和國家科學基金會（NSF）協力合作執行，是一個國際性的科學與教育計畫，目的在透過全球學生及公眾參與環境觀測和科學分析，增進對地球系統和全球環境的了解。

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陳正昌獲選評估工作小組成員，他感謝國立中央大學大氣科學系教授林沛練在台灣長期推動GLOBE計畫，同時也感激氣象應用推廣基金會在2024年所給予的肯定與資助。

新店高中校長陳瑛姍表示，陳正昌對地球科學、海洋科學及環境科學的熱忱，啟發並指導新店高中學生參與各項實作專案與研究競賽，歷年來他多次帶領學生參與國際合作研究，並將國際經驗融入台灣的科學教育，他曾和GLOBE義大利團隊合作進行微塑膠研究，與學生蔡佳恩、蘇之弘、邱光緯等人在歐洲世界水資源日及亞太區線上論壇分享研究成果。

陳正昌也和GLOBE愛爾蘭團隊討論都市熱島效應的跨國交流合作，這些經驗展現他跨文化科學交流的能力，也是他獲選為GLOBE評估工作小組成員的重要原因，並且讓參與學生透過這些經驗特殊選才進入理想大學就讀，113學年度高三生彭堇睿便是以相關經驗順利錄取國立中央大學大氣科學系。

陳正昌也擔任新店高中總務主任，負責設施管理、預算規劃及資源分配，致力營造積極的學習環境，他自2015年起，積極投身參與GLOBE計畫，觀測實作涵蓋大氣圈、生物圈、水圈及岩石圈等領域。

陳瑛姍表示，GLOBE評估工作小組負責為總計畫的發展方向提供建議，並評估其影響與成效，來自全球6個區域的成員共同努力，確保GLOBE計畫在全球範圍發揮更大的影響力，陳正昌的加入，為台灣觀點和經驗在國際舞台上發聲，促進科學交流與合作。這項成就不僅是台灣科學教育的榮耀，更將為GLOBE計畫注入新的活力。

新店高中GLOBE地球觀測小隊由陳正昌指導進行培訓課程。（新店高中提供）

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