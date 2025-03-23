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    追風鳥、大溪豆干哥！桃園追風公園 成新興風箏地景

    藝術家呂沐芢創作的「追風鳥」，以鋼板製成鳥群，當微風吹拂，鳥兒翅膀隨風擺動。（記者李容萍攝）

    藝術家呂沐芢創作的「追風鳥」，以鋼板製成鳥群，當微風吹拂，鳥兒翅膀隨風擺動。（記者李容萍攝）

    2025/03/23 22:59

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府水務局去年完成在大漢溪推動「大嵙崁親水園區景觀計畫」，其中，位處大漢溪風口、中庄調整池旁4公頃的大草原土丘，具有安全、風力穩定等特色，成了新興風箏地景；市府觀光旅遊局接手打造中庄地區成為大溪旅遊新亮點，以「風」為主題去年初設置4件裝置藝術，近日再新增2件裝置藝術，成為景觀土丘最吸睛的拍照、打卡景點。

    觀旅局今年邀請藝術家呂沐芢創作「追風鳥」，以鋼板製成鳥群，當微風吹拂，鳥兒翅膀隨風擺動，象徵自由與活力；藝術家王柏霖、呂玫穎聯手打造「游擊追夢1號」，融合飛行器與童年夢想元素，讓人喚起童年的冒險與飛翔憧憬。

    去年則是邀請澳洲藝術家Mulga為桃園大溪量身獨家設計、逗趣的「大溪豆干哥」和「乘風小憩所」，結合大溪特色名產，展現獨有的幽默風格，讓人會心一笑；還有充滿童年回憶的巨大化竹蜻蜓「城市幻想：飛向兒時的路」，轉動上方的螺旋翅膀彷彿回到小時候；以及「風的介面」，民眾可掃描QR code進入專屬網頁聆聽採集環境資訊轉譯而成的樂音，透過新興科技讓風的旋律穿梭於大嵙崁。

    觀旅局長周柏吟表示，「大嵙崁親水園區」因其地理優勢，擁有廣闊的天空之域草皮區，一直是桃園最佳的放風箏地點之一。今年園區將傳統一次性的風箏節轉型為常設的主題裝置藝術展，打造特色拍照與打卡地標。除了擁有天然美景，鄰近還可串連山豬湖、月眉人工溼地、中庄吊橋等景點，讓遊客得以延伸行程，享受桃園的休閒樂趣。

    除了靜態的藝術作品，觀旅局另規劃多項週休假日限定活動， 現場的「大型風箏展演」與「特技風箏」表演更是將活動氣氛推向高潮，五彩繽紛的各式風箏在天空拚場翱翔，另有「FUN瘋吧~親子體操互動」、「風箏、風鈴、捕夢網」DIY體驗區，雖然線上報名已額滿，現場仍有許多民眾排隊候補，氣氛十分熱烈。

    藝術家王柏霖、呂玫穎聯手打造的「游擊追夢1號」。（記者李容萍攝）

    藝術家王柏霖、呂玫穎聯手打造的「游擊追夢1號」。（記者李容萍攝）

    逗趣的「大溪豆干哥」。（記者李容萍攝）

    逗趣的「大溪豆干哥」。（記者李容萍攝）

    桃市觀旅局規劃「大型風箏展演」與「特技風箏」等表演。（記者李容萍攝）

    桃市觀旅局規劃「大型風箏展演」與「特技風箏」等表演。（記者李容萍攝）

    桃市觀旅局規劃「大型風箏展演」與「特技風箏」等表演。（記者李容萍攝）

    桃市觀旅局規劃「大型風箏展演」與「特技風箏」等表演。（記者李容萍攝）

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