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    彰化市大埔路「友善人行道」假日塞爆 消防車救災動彈不得

    有民眾昨天行經大埔路時，正好1輛出勤救災的消防車塞在車陣中，民眾憂心恐因此影響救災。 （民眾提供）

    有民眾昨天行經大埔路時，正好1輛出勤救災的消防車塞在車陣中，民眾憂心恐因此影響救災。 （民眾提供）

    2025/03/23 20:59

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市大埔路標線型人行道上路1個多月，地方正、反意見至今仍爭論不休，有民眾昨天（22日）行經大埔路時狂塞，正好1輛出勤救災的消防車也塞了5分鐘之久，民眾憂心恐因此影響救災。不過影片PO網卻有不同意見說，大埔路路肩變成人行道，中間有停車格，少了汽車違停，改善太多了；以前消防、救護車出勤經過就塞，不是只有今天才塞。

    該名民眾指出，可能是清明節將屆，大家提早出門掃墓，昨天中午大埔路交通擁擠，機車停車區都停滿機車，突然間聽到消防車的警報聲，抬頭一看消防車完全動彈不得，至少被擋5分鐘；這叫打火弟兄怎麼開消防車？萬一因此延誤救災，誰要負責？他們都是住在大埔路的小老百姓，希望大埔路恢復以前道路的模式，也希望大家都不要碰到要被救災或要被急救的人身上。

    支持的網友認為，彰化市有民族路、彰美路、南郭路都很適合實施標線型人行道，為什麼要挑路窄、店多、車多、人多的大埔路？另有人建議改回原來的樣子，車違停可開單拖吊，現看到大量的合法機車停放，更多的合法路障，車流速比走路還慢；應限制車種進入並限速，還要加強取締開罰。

    持不同意見的網友則認為，以前的模式跟現在的模式到底有什麼不同？開放機車就可以違規走路肩？積非成是！把路肩變成可以正常使用的停車空間，跟人行道有甚麼關係？大埔路又沒變窄，不要把行駛路肩當成正常好嗎？大埔路條件沒問題，有問題的是「不會用路」的人。以前道路寬度跟現在一樣，現在反而規劃更好，集中停還比較整齊，行人也有路權。

    有民眾昨天行經大埔路時發現大塞車，認為是標線型人行道造成壅塞。 （民眾提供）

    有民眾昨天行經大埔路時發現大塞車，認為是標線型人行道造成壅塞。 （民眾提供）

    彰化市大埔路標線型人行道上路1個多月，地方正、反意見至今仍爭論不休。（記者湯世名攝）

    彰化市大埔路標線型人行道上路1個多月，地方正、反意見至今仍爭論不休。（記者湯世名攝）

    彰化市大埔路標線型人行道上路1個多月，警方取締件數已有趨緩跡象。（記者湯世名攝）

    彰化市大埔路標線型人行道上路1個多月，警方取締件數已有趨緩跡象。（記者湯世名攝）

    彰化市大埔路標線型人行道上路1個多月，日前有民眾在汽機車臨停區噴漆洩憤。（記者湯世名攝）

    彰化市大埔路標線型人行道上路1個多月，日前有民眾在汽機車臨停區噴漆洩憤。（記者湯世名攝）

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