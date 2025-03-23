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    親子劇場、音樂表演！基隆童話藝術節4/3登場

    「2025基隆童話藝術節」將於4月3日至4月5日在基隆國門廣場登場，親子劇場、音樂表演、DIY手作與趣味集章。（基隆市教育處提供）

    「2025基隆童話藝術節」將於4月3日至4月5日在基隆國門廣場登場，親子劇場、音樂表演、DIY手作與趣味集章。（基隆市教育處提供）

    2025/03/23 19:59

    〔記者陳奕劭／新北報導〕「2025基隆童話藝術節」將於4月3日至4月5日在基隆國門廣場登場，今年主題為「聆聽」，透過「聽山、聽海、聽街景」的聲音元素，結合親子劇場、音樂表演、DIY手作與趣味集章，邀請民眾感受基隆城市的多重樣貌與獨特魅力。

    基隆市府教育處表示，形象影片「鈴聽雨，一同譜寫魔法之歌」已上線，由基隆市仙洞國小學童演出，在海洋廣場聆聽海浪聲、感受基隆的節奏與喧囂，更以「聆聽」為創意軸線，讓觀眾透過氣候與環境的感官體驗，深入探索城市的多重樣貌；活動主軸「鈴聽雨」，靈感來自基隆在地藝術家李奇鴻老師，與基隆市5000名學童共同創作的藝術裝置展覽。

    李奇鴻分享，這項創作的核心理念，希望孩子們以多元角度欣賞基隆的氣候，也許是用聽的，也可能是用聞的，他想傳遞的，不僅是聲音，而是一種全新的欣賞視角；他強調，這件作品並非單純展現聲音的集合，而是引導孩子以創意與感知的方式，重新認識基隆的雨聲與風景。

    「2025基隆童話藝術節」現場結合親子活動，包含慾望劇團、盛保羅魔幻劇團、米特動物園、夢幻小丑劇團與Kid's泡泡派對等孩子最愛的團體，另有String via室內樂團音樂饗宴，以及YOYO家族帶動跳，陪伴大家共度兒童節。

    市長謝國樑表示，童話藝術節是城市最溫馨的藝術盛會。今年將帶來更多精彩節目，包含親子劇場、音樂表演、DIY手作與趣味集章，誠摯邀請所有大朋友、小朋友來基隆，共享充滿想像與創意的童話旅程。

    童話藝術節活動主軸「鈴聽雨」，靈感來自基隆在地藝術家李奇鴻老師，與基隆市5000名學童共同創作的藝術裝置展覽。（基市府教育處提供）

    童話藝術節活動主軸「鈴聽雨」，靈感來自基隆在地藝術家李奇鴻老師，與基隆市5000名學童共同創作的藝術裝置展覽。（基市府教育處提供）

    「2025基隆童話藝術節」將於4月3日至4月5日在基隆國門廣場登場，舉辦裝置藝術與舞台表演。（基隆市教育處提供）

    「2025基隆童話藝術節」將於4月3日至4月5日在基隆國門廣場登場，舉辦裝置藝術與舞台表演。（基隆市教育處提供）

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