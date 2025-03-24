國道驚見活春宮！妹子幫駕駛「服務」 上下吞吐片曝光

有民眾在高速公路上無意間看到活春宮場面。（圖翻攝自臉書「記者爆料網」）

2025/03/24 00:52

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日網上流傳一段活春宮影片，有民眾在高速公路上無意間看到有輛車前座「有動靜」，細看竟發現副駕駛座有女子正埋頭幫駕駛「服務」，拍下後PO網引發熱議。

臉書「記者爆料網」22日PO出一段由民眾投稿分享的影片，可以看到拍攝者疑似在大貨車上，注意到隔壁車道有輛白色轎車的前座「有異狀」，仔細一瞧竟看到坐在副駕駛座的女子，側著身子彎下腰，埋頭幫正在開車的駕駛「服務」，隱約還能看到駕駛壓著女生的頭「上下吞吐」。

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影片掀起網友熱烈討論，「別人的副駕駛總是不會令人失望」、「肯定是駕駛被蛇咬！副駕幫吸忙把蛇毒吸出來」、「這件事告訴我們，車子有防窺膜很重要」、「副駕為了駕駛不要睡著，給他一些提神的方式」、「看來是在幫小老弟CPR」、「人工菇吸」。

不過也有人指責拍攝者，「開車不好好看前方，就是有你這種人才車禍不斷」、「你邊開車邊拿手機拍旁邊，這是危險駕駛了吧」、「高速公路開大車還一邊用手機，簡直垃圾」、「難怪國道時常發生車禍」。

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