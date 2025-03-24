31歲媽媽打工遭PT學妹冷嘲熱諷 網：還沒被社會教育

一名31歲媽媽分享到咖啡廳工作的經驗，引發討論。示意圖，與本文無關。（資料照）

2025/03/24 00:47

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕職場生活大不易，一名自稱31歲媽媽的網友在Dcard發文，透露因家庭因素離開正職工作，改到家附近的連鎖咖啡廳打工，沒想到卻被年輕的工讀學妹看不起，常遭對方冷嘲熱諷，甚至不留情面的在其他同事前大聲抱怨她手腳慢。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，直言「學妹只是還沒被社會教育過」。

原PO表示，因家中需要兼顧小孩，選擇排班彈性高的咖啡廳打工，店裡同事與老闆都很友善，願意給她機會學習。她自認學習力不差，雖是第一次做飲料，速度較慢、偶爾須翻筆記，但基本操作都能掌握。然而，店內一名任職1、2年的大學生PT妹妹，卻常語氣不耐煩，用詞嗆辣刺耳，大聲到其他同事都聽的到，讓她覺得既無奈又難堪，只能安慰自己「大家都有第一次，不想跟小朋友計較」。

事件引起網友共鳴，留言安慰「年齡是調味料，不是主原料」、「你還年輕，對方就是屁孩，不用放心上」、「當PT的時候很囂張，以為自己技能多很厲害，以後出社會就吃鱉了」；也有人大吐職場心聲，「我也遇過明明只早我一個月入職的前輩，對新人擺高姿態」、「也曾天天被老鳥罵，後來嗆一次回去就好了」。

還有網友直言，「她的行為與年紀無關」、「以後自然有人會『教』她」，認為「PT妹妹只是剛好遇到包容的環境而已」，甚至有人笑虧，「直接裝沒聽到，讓她自嗨」、「在適當的時機補上：沒關係啦，他還只是小朋友，保證能讓她瘋掉。」

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