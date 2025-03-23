高雄4農村8產品 奪「食品界米其林」ITI國際評鑑14星

農業局長姚志旺在「帕莎蒂娜」主廚指導下，將得獎的蜂巢氏龍眼蜂蜜入菜，製作熟成櫻桃鴨胸。（記者陳文嬋攝）

2025/03/23 14:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市新發等4個農村再生社區，推出六龜橙茶等8款產品，奪下「食品界米其林」ITI國際風味評鑑大獎，展現高雄農村軟實力。

農業局今攜手綠色友善餐廳「帕莎蒂娜」，舉辦「ITI得獎產品成果發表會」，邀請農業部農村發展及水土保持署署長李鎮洋、農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振等人蒞臨。

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農業局長姚志旺在「帕莎蒂娜」主廚指導下，將得獎的蜂巢氏龍眼蜂蜜入菜，製作熟成櫻桃鴨胸，與農村社區夥伴等一起品嘗美味，共同見證高雄農村產業發展成果。

農業局推動農村社區發展產業化與商品化，今年參加ITI國際風味評鑑比賽，8款產品奪下14顆星獎項，累計自112起輔導農村再生社區參加ITI評鑑，近3年已16款產品共摘下31顆星，成績亮眼全國之冠。

以六龜區新發社區發展協會推出「六龜橙茶」，並以六龜原生紅茶，與帕莎蒂娜開發糕點「六龜原生紅茶金桔費南雪」，均榮獲ITI評鑑三星獎，成為比賽最大贏家；其次新港社區推出「龍虎斑霜降魚塊」、「龍膽石斑清肉切片」，榮獲ITI評鑑二星獎、一星獎。

此外，梓官區赤崁社區發展協會「金烏藏椒烏魚子醬」、美濃區精功社區發展協會「凝萌葉大姊－檸檬風味椒鹽」榮獲ITI評鑑一星獎；蜂巢氏生物科技有限公司推出「龍眼蜂蜜」、「玉荷包蜂蜜」，分別榮獲ITI評鑑二星獎、一星獎。

農業局長姚志旺表示，這次獲獎不僅代表農村社區產品高優品質，也展現市府長期輔導農村產業發展成果，感謝農業部農村發展及水土保持署常年挹注經費協助，農業部茶及飲料作物改良場提供研發技術指導，市府將持續支持農村社區夥伴，創新產品與拓展市場，讓高雄農產品揚名國際。

農業局長姚志旺在「帕莎蒂娜」主廚指導下，將得獎的蜂巢氏龍眼蜂蜜入菜，製作熟成櫻桃鴨胸。（記者陳文嬋攝）

農業局長姚志旺與農村社區夥伴共同見證高雄農村產業發展成果。（記者陳文嬋攝）

高雄六龜橙茶與六龜原生紅茶金桔費南雪奪下「食品界米其林」ITI國際風味評鑑三星獎。（記者陳文嬋攝）

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