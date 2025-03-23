樂樂法利有就業金卡卻無法入境 移民署：日後解除管制可再申請

樂樂法利說明自己被禁止入境台灣的經過。（取自Youtube「LeLe Farley」）

2025/03/23 12:48

〔記者王冠仁／台北報導〕美國網紅「樂樂法利」昨（22）日在Youtube上發布「我被台灣禁止入境」影片，聲稱已取得移民署就業金卡，要從美國搭機來台長住時，卻在機場得知被台灣拒絕入境。據了解，之所以無法來台，是因為他前年來台時，被人向台北市勞動局檢舉，上政論節目還領取酬勞，違反「外國人入國作業規定」，因此被管制一定期間無法入境。

據了解，樂樂法利是在2023年時來台，當時台灣即將舉行2024總統大選，他受邀上政論節目並領取車馬費。事後有人向台北市勞動局檢舉他「非法工作」，勞動局收到檢舉後清查，發現他確實有領取酬勞，構成非法工作；移民署於是依禁止外國人入國作業規定，管制樂樂法利一定期間無法入境。

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樂樂法利在影片中指出，他在2024年11月提出就業金卡的申請，並依規定通過相關流程後，在今年2月23日接獲通知，他的就業金卡審核通過。他因此著手準備來台的相關事宜，沒想到去機場報到時被工作人員告知「這本護照的持有者被禁止入境」；他認為他可以接受自己無知跟疏忽所帶來的懲罰，但他也希望有一個官方的說明或公告，讓他可以知道被限制入境的期限。

移民署今天回應，目前樂樂法利尚在管制期間，不符合核發就業金卡條件，移民署已依規定撤銷其許可，並就相關行政作業流程進行檢討；若日後樂樂法利符合解除管制規定，可向再次提出申請。

「就業金卡」是根據國家發展委員會2018年2月頒布施行的「外國專業人才延攬及僱用法」（攬才專法），針對計畫或已在我國從事專業工作的外國特定專業人才，核發工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可「四證合一」的個人工作許可，提供外國人才自由尋職、就職及轉換工作的措施。

「樂樂法利」Youtube影片：

樂樂法利秀出他被通知就業金卡審核通過的郵件。（取自Youtube「LeLe Farley」）

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