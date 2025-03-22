全中運聖火億載金城引燃 黃偉哲祝選手一炮而紅

2025全國中等學校運動會聖火引燃典禮，今日於億載金城登場。（台南市府提供）

2025/03/22 21:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025全國中等學校運動會聖火引燃典禮，今（22b4）於億載金城舉行。聖火以光雕投影及雷射聚光，穿越城門將母火引燃，營造穿越古今的時空隧道氛圍，台南市長黃偉哲預祝選手一炮而紅，成績亮眼。

台南市長黃偉哲表示，聖火引燃儀式象徵著全中運代代傳承，及生生不息的體育精神，而地點選在億載金城，取其古蹟為砲台的吉祥寓意，預祝全中運選手在比賽中一炮而紅，取得亮眼成績。

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今年賽事將有來自全國約2萬1千多位隊職員參與，黃偉哲也歡迎各地選手來台南盡情吃喝、品嚐美食。他說由於全中運為高強度的運動賽事，賽事期間熱量消耗極高，就算吃得多也不怕發胖。

本屆聖火火鉅使用3D列印技術，頂端合金為波浪造型，並鑲刻這次全中運吉祥物大員與甜甜及大會口號「Start of Glory」，母火盆同樣以波浪造型合金耐高溫材質製作，極具台南特色，將承載所有選手及與會者的夢想與榮耀前進。

聖火引燃儀式由十鼓擊樂團的磅礡表演開始，迎接北門高中聖火隊及今年全中運吉祥物大員和甜甜進場，並由現場貴賓共同啟動聖火引燃道具，母火盆在雷射燈投射下點燃聖火，市長黃偉哲及教育部體育署副署長房瑞文引燃火炬交棒予聖火隊，宣告今年全中運聖火傳遞正式啟動。

本屆聖火手由大橋國中、北門高中、永仁高中、台南一中等學校的體育績優選手組成，傳遞地點以各縣市績優體育國高中為主，精選各縣市2024年全中運獲獎學校，也象徵傳承體育精神。

聖火隊將於3月24日先自澎湖縣出發，接續至金門縣及連江縣，抵達本島後，3月31日起從台南市出發，逆時針環繞台灣本島一圈，4月15日起則開始台南市內37區聖火傳遞，於4月18日回到南市安座。

體育局長陳良乾表示，本屆開幕典禮於4月19日盛大舉辦，以選手同樂為設計主軸，讓亞太國際棒球訓練中心少棒主球場化身大型運動派對，歡迎民眾到場享受年度運動盛事。

台南市長黃偉哲致詞歡迎各縣市代表隊共襄盛舉。（台南市府提供）

2025全中運聖火母火盆，極具台南特色。 （台南市府提供）

2025全中運聖火火鉅使用3D列印技術，頂端合金為波浪造型。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲（右）、教育部體育署副署長房瑞文（左）主持引燃聖火儀式。（台南市府提供）

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