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    南縣區漁會代表改選 現任總幹事陳崇德當權派贏了

    南縣區漁會現任總幹事陳崇德（右）在今天的漁會代表選舉勝選，篤定連任。（資料照，記者楊金城攝）

    南縣區漁會現任總幹事陳崇德（右）在今天的漁會代表選舉勝選，篤定連任。（資料照，記者楊金城攝）

    2025/03/22 19:39

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市兩區漁會代表選舉今天（22日）投票，晚間開票結果出爐，其中，南縣區漁會總幹事陳崇德當權派，在61席漁會代表中初估贏得46席獲得勝選，理事長人選未來將推出周良榮、常務監事推出李武龍，陳崇德可望在4月中旬理事會獲聘任總幹事連任。

    南市區漁會則只有現任總幹事林鈺昕1人登記候聘，漁會選舉單純。

    第13屆南縣區漁會代表選舉，會員數55266人，投開票所有58處，選出漁會代表61席，選情激烈，投票率卻不高，只有19.87%。4月2日將再召開代表大會選出理事15席、監事5席，理、監事會預計4月中旬召開，選舉理事長、常務監事和聘任總幹事。

    登記候聘南縣區漁會總幹事，除了現任陳崇德，另有中華民國全國漁會供銷部主任黃建豪登記候聘，黃建豪獲得漁會前總幹事洪三義支持，出現競爭，因漁會代表選舉結果就可左右理事選舉、決定漁會三巨頭，今天部分投票所出現漁會會員排隊投票情形，顯見選情緊繃。在佳里國中的投票所就有1.9萬會員投票，大排長龍景象令人咋舌。

    漁會代表選舉結果，陳崇德當權陣營勝選，在台南七股、將軍青鯤鯓選區大勝是關鍵；陳崇德表示，將持續以穩健腳步帶領漁會開拓業務，造福漁民；洪三義說，選舉不如預期，但輸了就輸了，祝福漁會會務更好發展。

    第12屆南市區漁會代表選舉，會員數32040人，投開票所16處，選出漁會代表61席，今天投票率更低至11.09%；擇期再選出理事15席、監事5席。

    南縣區漁會代表選舉今天（22日）下午3點後進行開票，支持者觀看開票情形。（記者楊金城攝）

    南縣區漁會代表選舉今天（22日）下午3點後進行開票，支持者觀看開票情形。（記者楊金城攝）

    南縣區漁會代表選舉今天（22日）下午3點後進行開票，支持者觀看開票情形。（記者楊金城攝）

    南縣區漁會代表選舉今天（22日）下午3點後進行開票，支持者觀看開票情形。（記者楊金城攝）

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