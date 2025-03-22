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    嘉義縣大型徵才台積電參與 千人投履歷

    台積電人資部門與應徵民眾洽談。（記者林宜樟攝）

    台積電人資部門與應徵民眾洽談。（記者林宜樟攝）

    2025/03/22 17:59

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣產業轉型，轄內嘉義科學園區、馬稠後產業園區、民雄航太園區等6大產業園區同步開發，眾多企業如台積電進駐設廠。為補實各領域產業人力缺口、協助民眾找到工作，勞動部勞發署雲嘉南分署朴子就業中心今天舉辦「智慧薪城 幸福嘉乘」大型徵才活動，邀集31家優質企業、釋出逾千個職缺，台積電釋出平均年薪70萬以上的技術員職缺，還有科技廠祭出最高月薪10萬、網羅研發人才，吸引許多民眾前來尋職，主辦單位估算有超過1000人次投遞履歷。

    朴子就業中心主任張春美表示，「智慧薪城 幸福嘉乘」是今年度嘉義縣首場最大型的徵才活動，近9成為嘉義在地工作機會，並因應產業趨勢變動，本場活動結合AI人工智慧及ESG永續發展，現場提供「數位XR沉浸體驗」及「AI智慧模擬面試系統」，且為響應環保、全面推動無紙化作業，民眾可透過線上系統瀏覽職缺、填寫履歷及預約面試等；此外，為有效節省民眾求職時間，只要透過手機就可以掌握面試進度，求職朋友直呼超便利。

    徵才產業面向多元，包括科技業、傳統製造業、批發零售業、住宿餐飲業等，其中不乏AI智能產業鏈的企業，釋出高薪到場網羅人才，如台積電釋出平均年薪70萬以上尋求技術員，勤誠興業開出月薪40K起、招募數名自動化、沖模設計及品質工程師，松川精密祭出薪資最高55K、徵求沖壓模具維修、設備維修、（PQM/IPQC/OQC）製程品質等工程師職缺，台灣矽科宏晟為了誠徵研發工程師、更是拋出月薪最高10萬延攬人才。

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