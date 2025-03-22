竹市慈雲路與埔頂二路實施號誌輪放時相 減少行人與車輛衝突

新竹市慈雲路與埔頂二路常因左右轉車輛與行人發生停等行車衝突，市府交通處實施下午尖峰時段號誌輪放時相，減少行人與車輛衝突。（記者洪美秀攝）

2025/03/22 15:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市慈雲路是進出新竹科學園區的重要路廊之一，其中慈雲路與埔頂二路口的車流量大，加上周邊社區大樓林立，常發生人車爭道、險象環生情形，尤其車輛要左轉時常與行人出現衝突危險，市府交通處即日起調整下午尖峰號誌時制為輪放時相，原埔頂二路（往西）方向、埔頂二路（往東）同時開啟綠燈，改為埔頂二路往東、往西方向輪流開啟綠燈，避免車行動線交織，未來將視交通進行滾動式調整。

此外，在行人方面，迪卡儂側行人綠燈與埔頂二路往西方向綠燈同時開啟，壽司郎側行人綠燈與埔頂二路往東方向行車綠燈同開，並搭配行人綠燈早關，減少左轉車輛與行人衝突。後續也會延長假日行人專用時相，並將持續觀察人、車流情形並滾動式修正。

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交通處表示，慈雲路與埔頂二路周邊社區大樓林立，下班時間經過此路口車流量約3800輛，去年交通處進行上午尖峰調整號誌時制，減少人車衝突，因此也試辦下午尖峰號誌時制輪放時相，改善下午尖峰人車衝突問題。由於埔頂二路左轉慈雲路，左轉車輛常與行人衝突，尤其上、下班時間人、車流皆大，更為嚴重，且埔頂二路兩側車流同時亮綠燈時，車行動線交織，也影響行人安全，特別在車輛停讓行人時，易造成後方車流回堵，行車效率大幅降低。

市府自3月11日起下午尖峰號誌時制試辦採輪放時相，原埔頂二路（往西）方向、埔頂二路（往東）同時開啟綠燈，改為埔頂二路往東、往西方向輪流開啟綠燈，避免車行動線交織。在行人方面，迪卡儂側行人綠燈與埔頂二路往西方向綠燈同時開啟，壽司郎側行人綠燈與埔頂二路往東方向行車綠燈同開，並搭配行人綠燈早關，減少左轉車輛與行人衝突。

另因假日車流不像平日上下午尖峰集中，目前行人專用時相在假日中午12時啟動，但因民眾反映，假日上午仍有許多民眾有購物外出需求，希望延長行人專用時相時間，因此預計今天起將行人專用時相提早自上午9時起啟動，盼藉此將人、車分流，確保行人穿越路口安全。

新竹市慈雲路與埔頂二路常因左右轉車輛與行人發生停等行車衝突，市府交通處實施下午尖峰時段號誌輪放時相，減少行人與車輛衝突。（記者洪美秀攝）

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