「新北黑白切大賽」冠軍公布 「全豬宴市集」3/23持續開放

新北黑白切大賽店家組與學生組得獎者大合照。（記者羅國嘉攝）

2025/03/22 14:17

〔記者羅國嘉／新北報導〕第一屆「新北黑白切大賽」經過近三個月的激烈競爭，店家組與學生組冠軍今（22）日出爐，分別由三重區「古早切仔麵」與「穀保家商」奪得。新北市長侯友宜承諾，將持續舉辦黑白切大賽，推廣台灣豬肉的好味道，讓這道庶民美食成為新北市的城市品牌。另，全豬宴市集將持續至明日下午6時，現場超過30家特色攤位。

活動現場，雲林縣長張麗善與彰化縣長王惠美也出席力挺，並共同推廣「雲饗豬」、「彰化健康豬」等國產豬肉品牌，強調優質豬肉的安全與美味。此外，侯友宜也呼籲民眾支持國產畜牧業，品嚐黑白切時不妨多加一顆滷蛋，響應台灣雞蛋消費。

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市府市場處表示，「全豬宴市集」將持續至明（23）日下午6時，現場超過30家特色攤位，包括黑白切名店、夜市小吃、肉乾、滷肉飯等經典台灣豬料理，並有咖啡、甜點等多元美食。活動現場還規劃草地露營區、闖關遊戲、音樂表演等，邀請民眾週末前來國立空中大學，一同享受春日美食饗宴。

經濟發展局長盛筱蓉補充，此次「黑白切大賽」歷時近3個月，吸引超過100家店家參賽，並邀請10組在校學生共襄盛舉。比賽不僅透過專業評審與民眾參與推廣庶民美食，更展現新北黑白切文化的獨特魅力。競賽過程非常精彩，前10強店家各具特色，經過反覆討論與嚴格評估後，最終店家組與學生組冠軍分別由三重區的「古早切仔麵」與「穀保家事商業職業學校」奪得。

新北市長侯友宜（左3）頒獎給新北黑白切大賽學生組冠軍三重穀保家商。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（中）頒獎給新北黑白切大賽店家組冠軍三重古早切仔麵。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（前排白色外套）、雲林縣長張麗善（前排右1）、彰化縣長王惠美（前排左3）等人出席新北黑白切大賽活動大合照。（記者羅國嘉攝）

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