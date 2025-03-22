為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「新北黑白切大賽」冠軍公布 「全豬宴市集」3/23持續開放

    新北黑白切大賽店家組與學生組得獎者大合照。（記者羅國嘉攝）

    新北黑白切大賽店家組與學生組得獎者大合照。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/22 14:17

    〔記者羅國嘉／新北報導〕第一屆「新北黑白切大賽」經過近三個月的激烈競爭，店家組與學生組冠軍今（22）日出爐，分別由三重區「古早切仔麵」與「穀保家商」奪得。新北市長侯友宜承諾，將持續舉辦黑白切大賽，推廣台灣豬肉的好味道，讓這道庶民美食成為新北市的城市品牌。另，全豬宴市集將持續至明日下午6時，現場超過30家特色攤位。

    活動現場，雲林縣長張麗善與彰化縣長王惠美也出席力挺，並共同推廣「雲饗豬」、「彰化健康豬」等國產豬肉品牌，強調優質豬肉的安全與美味。此外，侯友宜也呼籲民眾支持國產畜牧業，品嚐黑白切時不妨多加一顆滷蛋，響應台灣雞蛋消費。

    市府市場處表示，「全豬宴市集」將持續至明（23）日下午6時，現場超過30家特色攤位，包括黑白切名店、夜市小吃、肉乾、滷肉飯等經典台灣豬料理，並有咖啡、甜點等多元美食。活動現場還規劃草地露營區、闖關遊戲、音樂表演等，邀請民眾週末前來國立空中大學，一同享受春日美食饗宴。

    經濟發展局長盛筱蓉補充，此次「黑白切大賽」歷時近3個月，吸引超過100家店家參賽，並邀請10組在校學生共襄盛舉。比賽不僅透過專業評審與民眾參與推廣庶民美食，更展現新北黑白切文化的獨特魅力。競賽過程非常精彩，前10強店家各具特色，經過反覆討論與嚴格評估後，最終店家組與學生組冠軍分別由三重區的「古早切仔麵」與「穀保家事商業職業學校」奪得。

    新北市長侯友宜（左3）頒獎給新北黑白切大賽學生組冠軍三重穀保家商。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（左3）頒獎給新北黑白切大賽學生組冠軍三重穀保家商。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（中）頒獎給新北黑白切大賽店家組冠軍三重古早切仔麵。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（中）頒獎給新北黑白切大賽店家組冠軍三重古早切仔麵。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（前排白色外套）、雲林縣長張麗善（前排右1）、彰化縣長王惠美（前排左3）等人出席新北黑白切大賽活動大合照。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（前排白色外套）、雲林縣長張麗善（前排右1）、彰化縣長王惠美（前排左3）等人出席新北黑白切大賽活動大合照。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播