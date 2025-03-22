清明掃墓 基隆南榮公墓今起彈性交通維管

基隆市南榮公墓今天掃墓人潮開始增加，進行彈行交通維管，墓區內請義交協助交通維管。（記者盧賢秀攝）

2025/03/22 12:40

〔記者盧賢秀／基隆報導〕清明節將屆，近日天氣暖和，民眾陸續開始掃墓，基隆市最大的墓區南榮公墓今天起至4月13日，每個週末假日都實施彈性交通維管，4月3日至4月6日每天上午7點到下午2點全面交通管制，墓區內提供免費掃墓公車循環接駁民眾。

基隆殯葬管理所指出，今年春祭大典於4月2日上午9點在南榮公墓納骨塔暫厝區前（火化場旁）舉行，今年開始實施無主骨灰（骸）去化安置計畫，經殯葬所公告期滿後，無人認領的無主骨灰（骸）將進行二次火化，並以環保葬方式安葬，今年春祭大典將超渡20位無主無名者後樹葬。

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清明節前後民眾就陸續掃墓，殯葬所在3月22、23、29、30日及4月12、13日實施彈性交管，有義交在停車場等重要場所進行交通維管，停車場滿了將進行管制措施，同時嚴禁路邊違規停車。

4月3日至4月6日是掃墓高峰期，每日上午7點至下午2點，全面實施交管，除了殯葬業及身心障礙者之外，所有車輛禁止進入，在南榮公墓口提供掃墓公車，循環墓區接駁掃墓民眾。

市府提供民眾免費飲用水、消防提水袋、流動廁所、垃圾子母車、諮詢服務站、機車停放區及行人安全走道、計程車上車專區（集善祠前）。

為提倡環保，殯葬所4號家祭室及火化場旁金爐設置紙錢回收箱，統一焚燒金紙，鼓勵民眾以茶水、供品取代焚燒紙錢及香燭，減少空氣污染。消防局提醒民眾，掃墓時應遵守「五不一要」原則，不使用火掃墓、不用火除草、不燃放爆竹、不焚燒紙錢、不亂丟菸蒂，並將垃圾帶走，維護清明祭祖環境安全。

基隆市南榮公墓今天掃墓人潮開始增加，進行彈行交通維管，墓區內請義交協助交通維管。（記者盧賢秀攝）

基隆市南榮公墓今天掃墓人潮開始增加，進行彈行交通維管，墓區內請義交協助交通維管。（記者盧賢秀攝）

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