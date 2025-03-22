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    超派畫面！八哥大馬路上打群架 專家：有「失控」隱憂

    愛鳥人士鄭清文在雲林四湖一週內遇到2次外來種家八哥、白尾八哥在馬路上打架場面。（鄭清文提供）

    愛鳥人士鄭清文在雲林四湖一週內遇到2次外來種家八哥、白尾八哥在馬路上打架場面。（鄭清文提供）

    2025/03/22 12:32

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕愛鳥人士鄭清文過去1週在雲林海線2次目睹家八哥、白尾八哥2派鳥群在大馬路打群架，完全不怕行經人車，路過民眾竟也習以為常。鄭清文憂慮說，外來的八哥數量已多到失控，這幾年幾乎看不到台灣冠八哥，反而外來種八哥已完全融入我們日常，越來越不怕人，甚至傳出入侵果園造成農損等危害。

    鄭清文表示，日前他到雲林沿海地區拍過境鳥，行經四湖一處道路，看到2隻家八哥、2隻白尾八哥在馬路上大亂鬥，一開始一對一勢均力敵，後來白尾八哥逆襲，其中一組家八哥被打趴倒地，且被白尾八哥以腳及翅膀制伏動彈不得，另一組持續戰鬥，家八哥看到同伴被制伏一度要上前營救，沒想到另一隻白尾八哥立即上前阻擋，出現2隻白尾八哥攻擊一隻家八哥場面。

    鄭清文說，打群聚的八哥鳥完全不怕行經車輛，他在路旁把八哥打群聚畫面錄下，這是一週內遇到的第2場馬路打群架事件。

    鄭清文指出，這幾年外來種八哥的數量激增，且越來越不怕人，即使人走近牠們也慢吞吞離開，稻田收割一大群湧入田裡吃蟲，他還遇到好幾隻在路上搶食死掉老鼠屍體或廚餘，車子很靠近才飛離，也曾停紅綠燈遇到家八哥過馬路，他為禮讓牠們還遭後面車主按喇叭。

    愛鳥人士鄭清文在雲林四湖一週內遇到2次外來種家八哥、白尾八哥在馬路上打架場面。（鄭清文提供）

    愛鳥人士鄭清文在雲林四湖一週內遇到2次外來種家八哥、白尾八哥在馬路上打架場面。（鄭清文提供）

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