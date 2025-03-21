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    苗縣慶祝青年節表揚58位優秀青年 鍾東錦鼓勵加入公部門服務

    苗栗縣政府結合救國團苗栗縣團委會舉辦慶祝青年節活動，由縣長鍾東錦（後排左8）等人表揚各領域的優秀青年。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣政府結合救國團苗栗縣團委會舉辦慶祝青年節活動，由縣長鍾東錦（後排左8）等人表揚各領域的優秀青年。（苗栗縣政府提供）

    2025/03/21 16:38

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府今（21）日舉辦慶祝青年節大會，苗栗縣長鍾東錦等人表揚58位在學術、專業領域及社會服務上表現卓越的青年典範；鼓勵青年朋友勇於挑戰，用信念貫徹初衷，以熱忱的心返鄉創業、就業，鼓勵青年加入公部門服務，注入新血。

    苗栗縣政府結合救國團苗栗縣團委會以「苗青引領 榜樣青春」為主軸，表揚在社會、學術、產業與服務等多元領域，發揮卓越專業能力、熱忱社會關懷與積極行動力的58位優秀青年，其中包括社會優秀青年24位、大專優秀青年10位及高中職優秀青年24位。

    今天接受表揚社會優秀青年：方笙瑋、王竟倫、吳政霖、呂賀綾、周辰芳、林嶽峙、梁彥寅、莫素娟、陳佑禎、陳志偉、陳奕廷、陳建成、黃文宇、黃華斌、楊安禮、葉修宏、葉鎮瑋、劉又誠、黎修宏、賴瑞儒、戴湘瑩、薛軒億、謝兆騰、謝啟彬。

    鍾東錦指出，苗栗青年在各行各業發光發熱，顯示苗栗縣是人文薈萃的好地方，因此希望人才不要外流，更希望各地青年能夠返鄉服務，他更鼓勵青年考慮加入公部門行列，不管在警察、消防等公務機關都需要許多人才，公部門注入青年的活力、熱忱及創意，一同服務大眾的力道及政策面向，都能執行得更順利更有力。

    苗栗縣政府結合救國團苗栗縣團委會舉辦慶祝青年節活動，由縣長鍾東錦（後排左8）等人表揚高中職及大專優秀青年。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣政府結合救國團苗栗縣團委會舉辦慶祝青年節活動，由縣長鍾東錦（後排左8）等人表揚高中職及大專優秀青年。（苗栗縣政府提供）

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