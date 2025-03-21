嘉義縣永慶高中繁星創佳績 獲准開辦資優班招24人

太保市長鄭淑分（右2）到嘉義縣立永慶高中貼紅榜祝賀。（記者林宜樟攝）

2025/03/21 15:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年大學繁星推薦放榜，嘉義縣立永慶高中再創佳績，有學生錄取台大、成大、清大、陽明交大及中字輩大學，校方今天宣布已獲縣府教育處核准成立「學術性向資優班」，數理資優及語文資優各12人共24人，強化學科、重視專長領域競賽，並有客製化升學輔導，大學資源進駐。

太保市長鄭淑分、永慶高中家長會長陳淑紅、嘉義縣家長協會幹部等到學校張貼紅榜祝賀，校長郭春松說明學術性向資優班的招生方式，報名將在7月10日開始，進行性向測驗、初選、複選等流程；鄭淑分說，學術性向資優班提供資優教育課程、營隊、研習及獨立研究等多樣化學習內容，激發學生潛在的資優能力。

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郭春松說，今年大學繁星推薦錄取頂尖大學的校系有台灣大學心理學系、台灣大學物理治療學系、成功大學交通管理科學系、成功大學都市計畫學系、清華大學資訊工程學系、陽明交通大學機械工程學系，中字輩大學全數上榜，四所醫學大學、三所師範大學也都有學生錄取，成績再創學校歷史新高，59名學生報名大學繁星推薦，41人錄取，國立大學及醫學大學的錄取率達59%。

鄭淑分說表示，永慶高中是太保市的最高學府，扮演太保市教育領頭羊的角色，校長郭春松是師鐸獎得主，以「嘉義高鐵旁、故宮南院前，融雙語、用雙科、接國際」的幸福校園為定位；太保市有嘉義科學園區、台積電、華泰名品城等硬體建設，公所提供「生育津貼、教育補助、營養午餐補助」福利，優化年輕世代的成家立業、生育兒女的環境。

郭春松表示，「雙科」是提倡「科普」與「科技」，學校有AI科技特色班，吸引全國各地學生報名，並辦理企業參訪、半導體體驗工作坊，積極與大學端合作課程如「APCS大學程式設計先修檢測培訓課程」等，國際教育部分成立「雙語實驗班」和「青年大使團」，已累積和7個國家、20幾個學校建立合作。

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