農業部率10家業者參加東京食品展 獲逾5千萬元訂單

今年東京食品展農業部共率10家廠商參展，龍虎斑等熱銷。（農業部提供）

2025/03/21 15:27

〔記者楊媛婷／台北報導〕亞洲最大的東京食品展已落幕，農業部今年率10家業者參與，農業部國際司表示，截至目前為止，參展業者確定接獲的訂單金額已超過5千萬元，這也是首度在食品展閉幕不久就有如此高金額的確定訂單，認為這代表台灣農產品在日本已進一步鞏固市場。

日本是我國農產品外銷的第三大市場，也是我國生鮮水果最大外銷市場，農業部每年都會在東京食品展宣傳台灣農產品進一步拓展市場，今年共帶10家業者與會，產品含括稻米、新鮮及冷凍水果、茶葉、石斑魚、黑蜆產品、豬肉加工製品、地瓜加工品、香草等，國際司副司長洪曉君表示，展覽結束後，農業部帶的10家廠商接獲確定的訂單金額已經超過5千萬元，訂單金額之後還會持續增加，也指出這是首次展覽結束後，農業部帶的廠商接到最多確定訂單金額的一次，龍虎斑、地瓜加工品的訂單都很踴躍。

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洪曉君分析，會有這樣的好成績，主要是因為台灣農產品定位和其他國家不同，台灣農產品在日本鎖定的客群為高端消費客群，除打入當地的超市通路外，也切入不同地點來行銷，如和地鐵業者合作在觀光火車推龍虎斑料理，還有打入球場等運動賽事，如由台灣甘藷製成的地瓜球將在本季日本職棒開幕後，會在日本全國7座棒球場正式販售，之後也會在連鎖便利商店、超市、高速公路休息站等地販售。

另台灣豬肉加工製品也已進軍日本通路，洪曉君表示，台灣排骨便當在當地非常受歡迎，日本當地的香腸主要是西式火腿腸，台灣香腸的口味口感與眾不同，台灣貢丸等Q彈口感更和日本當地偏軟嫩丸子不同，都有明顯市場區隔性，並且因檢疫緣故，中國的豬肉加工製品無法輸入日本，台灣豬肉加工製品安全衛生具優勢。

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