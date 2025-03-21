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    「蒙面小賊」翹家翻牆潛入中和民宅 鄰居打開鞋櫃驚見浣熊藏身

    浣熊躲藏入鞋櫃被誤認是狐狸。（新北動保處提供）

    浣熊躲藏入鞋櫃被誤認是狐狸。（新北動保處提供）

    2025/03/21 12:40

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市中和區民富街曾姓市民近日打開家中鞋櫃，赫然驚見有隻「蒙面小賊」浣熊，試圖靠近便齜牙裂嘴像要咬人般凶狠，連忙通報市府動物保護防疫處，動保人員抵透過晶片資料聯繫飼主許先生；他說，頑皮鬼趁夜逃家翻牆潛入隔壁公寓躲藏，幸好沒咬壞鄰居鞋子，否則想到賠償就頭大，將加強籠舍上鎖、關妥門窗及安裝電子定位項圈，防止類似情況再度發生。

    動保員程沛宏表示，浣熊不是熊，只算是熊科親戚，原產於美洲的夜行性動物，聰明且破壞力超強，視力不佳，要靠手爪敏銳觸覺神經，藉由水滋潤增進辨認食物能力，目前台灣飼養浣熊並無違法，但2022年已公告納入禁止輸入至台灣的物種，若在市面上看到浣熊販售或認領養，應留意來源是否合法，以免捲入走私或觸法行為。

    許姓飼主指出，調皮蛋趁家人晚上睡覺，自己打開籠舍門栓偷跑覓食，然後推開落地窗鑽出，沿著陽台攀爬鐵柵登上樓頂陽台，一路翻牆潛入鄰居家門口鞋櫃內，早上鄰居出門誤以為是狐狸，接獲通知後已領回。由於浣熊的破壞力驚人，慶幸牠沒咬壞人家的鞋子，不然光賠償就很令人頭痛，未來會加強籠舍上鎖、關妥門窗，也決定安裝電子定位項圈，以防萬一。

    動保處長楊淑方提醒，民眾可於上班時間至市轄各區動物之家或去住家附近動物醫院，注射微型晶片，當家中寵物不慎走失，能協助辨識身分物歸原主。

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