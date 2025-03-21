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    澎湖南方四島垃圾清運有成 海漂垃圾量大幅減少

    海管處邀請退休特戰人員，攀岩垂吊清理島嶼垃圾。（澎管處提供）

    海管處邀請退休特戰人員，攀岩垂吊清理島嶼垃圾。（澎管處提供）

    2025/03/21 10:00

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南方四島以美麗的自然美景著稱，因此成立海上國家公園，但因遊客帶來的垃圾及隨洋流而來的海洋事業廢棄物堆積，破壞自然景觀。內政部國家公園署海洋國家公園管理處已聯合澎湖縣望安鄉公所，共同處理民生垃圾清運，而海漂垃圾在最近4年平均每年清運約110噸，經過多年努力，去年清運量降至約53噸，顯示海漂垃圾堆積情形已有所改善。

    海管處為維護南方四島國家公園沿海地區的環境，採取「定期清」與「通報清」雙軌並行方式進行垃圾清理工作。透過分段、分期的定期清理，確保海岸環境長期維持整潔；同時，針對風災或特殊情況導致的垃圾堆積，則立即啟動通報清理機制，加強應變處理。

    長年投入海岸潔淨工作的海管處，力行行政院「向海致敬」政策，環保宣導外聯合相關單位及社區定期淨灘，還邀請到特戰志工利用垂降方式，進入玄武岩海蝕溝等險峻、難以登陸的垃圾堆積熱區。海管處表示，堆積在礁岩間的海漂垃圾經過長期海浪拍打與曝曬下，有些早已破碎不堪，甚至隨風起舞漂流到更高、更遠的地方，影響國家公園環境景觀與生態健康。

    在特戰志工、社區、學校及相關單位多年支持下，以往每年平均清理約110噸垃圾，去年清運量已顯著下降至53噸，讓島嶼生態更永續發展。海管處未來將持續深化向海致敬政策、推動社會參與與強化環境教育，喚起民眾對海洋保育的認同，共同投入守護這片珍貴的海域，讓南方四島的生態健康與美景得以世代相傳。

    經過整理後，南方四島沿岸景觀恢復清潔。（澎管處提供）

    經過整理後，南方四島沿岸景觀恢復清潔。（澎管處提供）

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