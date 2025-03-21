暨大師生訪愛媛大學交流 日本學者關注台積電

國立暨南國際大學師生近日赴日本愛媛大學交流，與該校師生進行深入對談。（暨大提供）

2025/03/21 09:45

〔記者林曉雲／台北報導〕同樣面對少子化挑戰，國立暨南國際大學師生近日赴日本愛媛大學交流，日本學者關注台積電，愛媛大學學者提及台積電在日本熊本設廠，促進了當地就業與繁榮，但也造成房價與物價飆升，引發地方社會的擔憂，部分學者擔心，若未來全球半導體市場或國際局勢變動，台積電的發展可能會對當地經濟帶來不確定性。

教育學院院長陳啟東帶領學生一行10人，前往愛媛大學展開學術與地方創生的交流訪問，並與該校教育學部及社會共創學部師生進行深入對談，探討大學社會責任（USR）實踐經驗，以及如何結合USR推動地方創生、應對少子化問題，並培育未來人才。

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愛媛大學教授白松賢以家鄉Mazda汽車廠興衰為例，說明產業投資如何影響地方發展，強調日本當前更加重視透過地方創生來培育在地人才，以確保經濟發展的永續性。

愛媛縣是位於日本四國島西北部至中北部的一個縣，縣廳所在地是松山市，人口約130萬人。愛媛大學分享推動「地方創生型人才培育」，除了與地方企業合作，提供在地就業機會，推動「社區參與型學習」，提升學生對地方的認同感，發展「地方創業支持計畫」之外，並與地方政府合作推動「UJI移住政策」，透過對年輕人號召力強的社群媒體，加強資訊傳播，並在「愛媛移居網」開設專門頁面，收集返鄉年輕人的真實聲音。

暨大學生則分享他們在台灣執行USR的實踐經驗，包括「后哩去耍」計畫，透過教育志工服務，為偏鄉學童提供多元學習機會，縮小城鄉教育資源落差；「高齡瘋科技」計畫，透過教導長者使用數位工具，提升數位素養，促進世代共融；「元來是桃源」計畫，利用VR技術整理並展示當地觀光資源，推動地方創生與永續發展。暨大學生朱冠瑜表示，對於愛媛大學透過社區參與型學習，培養學生的地方認同感，印象深刻，期許將這些經驗未來應用於台灣的社會創新與教育發展。

暨大、台灣海洋大學、東海大學、成功大學、中山大學、高雄科技大學與日本日本高知大學、千葉大學、信州大學、龍谷大學共組台日聯盟（TJA），暨大校長武東星擔任首屆會長，目前是由高知大學校長受田浩之擔任會長，繼續深化台日高教的合作。

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