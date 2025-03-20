羅東呷拜拜3/22席開500桌 周邊道路明早08:00起交管

羅東帝爺生呷拜拜訂於22日晚間6點在羅東公所前席開500桌，圖為記者會畫面。（羅東鎮公所提供）

2025/03/20 17:22

〔記者江志雄／宜蘭報導〕羅東帝爺生呷拜拜訂於22日晚間6點在羅東公所前席開500桌，配合搭棚辦桌及拆棚作業，會場周邊道路明天（21日）上午8點到23日凌晨2點交通管制，活動當天中午12點起，羅東立體車場車輛只出不進。

交管路段如下：羅東鎮興東路段（公正街口至民權路口）部分路面限縮及停車管制。民生路段（興東路口至中華路口）、民權路段（興東路口至中華路口）、中興路段均禁止通行。中華路段（公正路口至中山路口）北往南汽車單向通行管制。

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停車方面，因應呷拜拜辦桌需求，羅東鎮廣庭停車場及公所前停車場，在交管時間內暫停停車服務，羅東鎮立體停車場22日中午12點到晚間10點，僅供車輛出場暫停進場。

羅東鎮公所提醒，羅東呷拜拜22日下午5點開放進場，有訂桌的鄉親請攜帶訂桌券到現場服務台兌換饗宴券，再把饗宴券置於桌上完成開桌程序，以利餐廳工作人員依序上菜。

羅東呷拜拜活動現場配置圖。（羅東鎮公所提供）

羅東呷拜拜有5家知名餐廳供餐。（羅東鎮公所提供）

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