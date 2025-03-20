登山團未帶雪裝攀奇萊東稜遇大雪釀1死 山友批：應付救援費

奇萊東稜山難17人隊1死，今天上午由直升機分三趟將隊員和死者遺體送下山。（記者花孟璟攝）

2025/03/20 16:41

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕來自高雄的登山團一行17人含3名協作15日出發，預計6天走奇萊東稜，20日岳王亭下山，但第2天天氣驟變，其中58歲李姓山友落隊死亡，登山團均無雪地裝備，今（20日）由直升機將16隊友分兩批載送下山。消息曝光後，引發登山群討論，許多山友痛批冬天上奇萊東稜竟不帶雪地裝備，認為應支付直升機救援費用。

來自高雄的白頭翁登山社團成員獲救後表示，出發前看氣象預報知道有降雪機率，但對爬山的人來說，評估風險尚可應付，因此仍出發，只是沒想到天氣變化那麼快，隊員也都沒有攜帶冰爪冰斧等雪地裝備，加上目前山區積雪還有2、30公分，非常濕滑，很感謝救難人員協助將他們送下山。

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擁有近57萬成員的臉書登山社團「肉腳登山隊」對這起山難熱烈討論，不少人痛批，「有些人自認藝高人膽大，有冒險犯難精神，加上認為自己運氣不會那麼衰，硬是要去爬，結果運氣不好就出事了」、「其實他們15日出發，前一天如果有看氣象預報應該知道會有寒流到來，氣溫會下降到0度以下」、「這不是登山，這是玩命」，更不少人要求登山團應該支付直升機救援費用。

奇萊東稜被認為是岳界四大障礙之一，山友直言：「這種天氣上山不帶雪地裝備，不就是找死嗎」、「我這個爬過好幾次百岳的，都不敢在冬季爬奇萊...」、「冬天真的別爬超過海拔2500公尺的，出意外99.8%冷死、0.2%摔死」。

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