廣豐公園NO.1透天住戶控管委會 收了管理費電梯、地下室漏水都不管

廣豐公園NO.1社區，包含中間大樓及兩旁的連棟透天住宅。（記者謝武雄攝）

2025/03/20 16:23

〔記者謝武雄／桃園報導〕八德公園路廣豐公園NO.1社區共有106戶，由於社區是大樓、連棟透天混合住宅，透天住宅住戶今在社區大門抗議管委會，不願處理透天房屋地下室漏水、電梯維修問題，認為繳交管理費全部用在大樓公共設施維護，對透天住戶不公平；建管處長莊敬權表示，社區可以考慮分成2個管委會，各自維修自己的公共設施。

莊敬權也提到，桃園市有一些住商混合大樓，由於公共設施使用強度不同，故成立2個管委會，除了有基金各自管理公共設施外，另有一個大基金處理共同的公共設施，這樣可以解決不同公共設施問題，但要另成立管委會，需要全體住戶同意。

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社區管委會主委林宏宇強調，漏水情形一直都有在處理，因透天地下室漏水，會連動大樓地下室一樓的動線，因此不論是透天還是大樓住戶都會大受影響，管委會不可能不管不顧，關於電梯維修一事，當初建商設定透天1坪管理費35元、大樓1坪55元，多的20元就是用來分配電梯維修及保養費用。

他說，透天戶已有14戶超過一年沒繳管理費，從前年開始就有惡意遲繳管理費的情形，導致公共基金管理困難，日前雙方對簿公堂。

張姓透天住戶提到，廣豐公園第1期於2015年完工，其中透天每戶約156坪，管理費每月約5500元，大樓則約50到70坪，每戶約3500元至4000多元，但10年來大樓區用管理費支付專屬的公共設施電費及電梯保養維修費已高達600多萬元，反觀透天區繳了管理費，電梯要自己出錢保養，地下室車庫因公設漏水要自己出錢防堵維修，消防設備安檢也沒有納入等，令住戶深感不公。

王姓住戶表示，透天雖然是專屬地下1樓車庫，但當初社區建地下室是一起開挖，社區公共管線遍布地下一樓，自2020年起每逢大雨透天住戶的車庫漏水就像瀑布一樣，從上方公共管線牆縫宣洩而下，部分則是由社區的花台滲入，但管委會卻說「車庫是透天區專有，要自己處理」。

透天住戶抗議時，也有大樓住戶出來抱怨說，透天面積大，區分所有權比票數多，電梯電纜有安全性問題應該更換，但透天住戶不肯，導致無法動用管理費，實在不合理。

廣豐公園NO.1社區，包含中間大樓及兩旁的連棟透天住宅，透天住戶抗議管委會收到的管理費全部用在大樓，置透天住戶於不顧。（記者謝武雄攝）

廣豐公園NO.1社區，包含中間大樓及兩旁的連棟透天住宅，透天住戶在住家門口都掛起抗議布條。（記者謝武雄攝）

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