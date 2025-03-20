年輕人不願投入公職 考試院今通過施政綱領盼吸人才

面對年輕人不願投入公職等挑戰，考試院長周弘憲（右）今日主持院會，通過第14屆施政綱領，帶領副院長許舒翔（左）等院部會團隊，加強遴選及培育現代政府和社會所需人才。（考試院提供）

2025/03/20 13:20

〔記者林曉雲／台北報導〕今（114）年軍公教人員調薪3％，高普考大學畢業生起薪達5.5萬元，但據統計，大學應屆畢業生報考高普考比率，從2012年3.4萬人，降到2023年僅4994人，11年來減86％，面對年輕人不願投入公職等時代挑戰，考試院今（20）日院會通過第14屆施政綱領，作為本屆4年任期的施政準據，以吸引更多優質人力參與公共事務。

考試院秘書長劉建忻說明，考試院以遴選並培育現代政府及社會所需人才為己任，將本於憲政權責與國家發展方向之整體考量，持續精進檢討各項考銓保訓政策，使文官制度能與時俱進，進而強化政府運作及為民服務之效能，並吸引更多優質人力參與公共事務。

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劉建忻表示，考試院自第7屆起，歷屆均訂定施政綱領作為施政藍圖，為凝聚考試院團隊的政策共識，院長周弘憲於去年12月20日上任後首次院會中，即指示規劃本屆施政綱領草案，經考試委員與部會首長多次研商及全院審查會審查，於今日院會正式通過，作為本屆4年任期的施政準據，未來將依照綱領內容，審慎規劃4年施政計畫並據以推動執行。

劉建忻指出，施政綱領全文包括前言與總綱，以及考選、銓敘及保訓3部會各列6項施政重點，主要內容包括：推動院際合作，精進國家考試與人事法制；持續推動數位轉型，優化數位服務及決策品質；提升考試測驗效能，落實考用合一；完備文官體制，強化中央及地方政府治理；建構友善職場，保障文官權益；加強文官訓練，提升其核心職能與視野，並強化公共服務價值。

其中，與招徠優秀人才最相關的考選部，依考選部長劉孟奇提出今年施政計畫重點，考選部將研修考選法制，配合國家發展趨勢，建構更彈性多元的考選法制；且建置優質題庫，以加強試題增補及更新；並加速推動國家考試數位轉型，發展研究多元測驗方式、強化學考訓用平台之連結，並提出加強推動公務人才的招募策略，另善用雲端服務、行動化創新、人工智慧技術及大數據資料加值，提升試務數位化綜效。

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