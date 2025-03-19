顛覆傳統學習模式 台南探究課程勇奪全國特優

南市西港國中「讀霸三國」閱讀計劃， 由師長們古裝巧扮三國人物，以趣味方式引領學生累積閱讀力。（西港國中提供）

2025/03/19 23:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕教育部舉辦「教育政策及課程實施創意發想」徵稿活動，南市新課綱創思教學研發中心、西港國中及立人國小拿下特優，另有6件學校作品獲優等、10件佳作，在課程設計、閱讀推廣上別具特色。

西港國中「讀霸三國」學期閱讀計劃， 是由校長、老師們穿古裝巧扮三國人物，帶領學生們挑戰「布可星球」（閱讀學習線上平台）題目，彷彿古代兵力穿越時空與現代閱讀較勁。劉育志教師分享，閱讀是一切學習的基礎，透過「讀霸三國」計畫，結合競賽機制與多元閱讀活動，提升學生的閱讀興趣與能力，讓校園閱讀真正動起來。

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創思教學研發中心主任陳思瑀表示，PBL（課程設計與教學模式）核心在於「讓學生成為學習的主人」，透過實際問題導向的學習歷程，引導學生主動探索、整合知識並提出解決方案，希望未來能讓 PBL在教育現場更全面落實，並幫助學生建立更深層次的學習能力

立人國小王全興校長表示，教育政策的落實關鍵在於學校如何轉化並實踐，該校著重探討政策試行後的落實策略，希望提供學校具體可行方案，幫助教師適應變革，讓課程實施更加順暢。

教育的發展需要不斷的創新與實踐，每一位教育工作者的努力，都是推動變革的重要力量。教育局長鄭新輝表示，獲得特優獎的3件作品分別關注PBL專題式學習、閱讀推動及政策落實，這些計畫不僅提升學生的學習力，也為全國教育政策的實踐提供參考方向。

教育部「教育政策及課程實施創意發想」徵稿活動，南市拿下3件特優。（南市教育局提供）

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