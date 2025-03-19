苗縣府續辦公幼增設2歲專班 114學年再增6校

苗栗縣政府為滿足縣民家長對於2歲子女的托育需求，114學年度起將在頭份市、竹南鎮、苑裡鎮、公館鄉、後龍鎮、造橋鄉所在6校，設立2歲專班，預計共招收80到90個名額。 （圖由縣府提供）

2025/03/19 19:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府為滿足縣民家長對於2歲子女的托育需求，配合教育部國教署政策，運用國小附設幼兒園現有空間設置2歲專班，114學年度起，將在頭份市、竹南鎮、苑裡鎮、公館鄉、後龍鎮、造橋鄉所在6校，設立2歲專班，預計共招收80到90個名額。

縣府於113學年度已計於苗栗市文山國小、啟文國小、苑裡鎮文苑國小、銅鑼鄉銅鑼國小、造橋鄉錦水國小、後龍鎮成功國小等5鄉鎮市6校增設2歲專班，目前提供共計47名2歲幼兒就讀。

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2歲專班收費比照公立幼兒園，且深獲家長青睞，經縣府盤點，再於114學年擇定苑裡鎮苑裡國小、公館鄉公館國小、後龍鎮新港國中小、造橋鄉造橋國小、頭份市永貞國小、竹南鎮頂埔國小6校設立2歲專班，預計提供80到90個名額。

另，縣府考量竹南科學園區廠商進駐，爭取在頭份市建國國中分校興建六班非營利幼兒園，已獲教育部核定，預計115學年度招收，也將招收2至3歲幼兒32人、3歲至入國民小學前幼兒120人，合計152名幼兒。

且教育處表示，114學年度起，為提供幼兒更專業、細緻的照顧，針對「2歲專班」及偏遠地區「2歲以上至入國民小學前幼兒混齡班」採優化師生比之方式，參照苗栗縣公共托嬰中心1：4之配置，若招收5名以上幼兒之班級，即配置2名教保服務人員，進而提升教保環境品質，讓老師安心，家長放心。

縣長鍾東錦表示，縣府與中央共同挹注經費，戮力為幼兒園提供妥適的軟硬體設施設備，將提供家長更多平價優質的教保環境，讓年青的父母敢婚、願生、樂養，以培育苗栗優秀的下一代。

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