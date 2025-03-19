竹市清明掃墓搭接駁車 省時不塞車

新竹市清明掃墓季到來，鼓勵要到大坪頂掃墓祭祖的民眾改搭接駁車，省時不塞車。（圖由新竹市府提供）

2025/03/19 14:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市每到清明掃墓季節，大坪頂就會出現大量祭祖掃墓人潮，市府今年同要安排免費接駁車服務，今年配合228連假提早啟動接駁服務，經統計3月16日人、車潮湧現，接駁車上午7點到下午2點共發車208班次、疏運約2500人，搭接駁車掃墓不僅省時不塞車，也能多點時間陪陪祖先，本週將進入掃墓旺季，本週六、日（3月22及23日）市府已備妥足夠接駁車數量，鼓勵市民利用。

交通處表示，大坪頂永生園停車位有限，滿場時實施交通管制，為紓緩上山車潮，市府在三姓橋路開放停車，民眾可轉搭免費接駁車到永生園，三姓橋路沿線共設置3個接駁站點，營運時間包含3月22、23、29、30日及4月3、4日；若搭火車前往的民眾，可在三姓橋車站下車，再轉搭接駁車前往大坪頂。

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交通處指出，免費接駁車上山首班車為7時，末班車13時，三姓橋路末班車會在三姓橋路及元培街148巷交叉路口發車；下山從大坪頂永生園發車首班車為7時30分，末班車14時，民眾依路線搭乘，如有攜帶寵物請裝入寵物箱方可上車，避免影響其他民眾搭乘權益。

交通處補充，為保持大坪頂永生園周邊道路交通順暢，竹市警察局3月22、23、29、30日及4月3、4日每日7時至15時止實施「上山、下山分流管制」措施，汽車規劃去程由元培街經香村路300巷至大坪頂，回程則由大坪頂經中華路五段331巷下山至中華路5段與美山路口，下山車輛一律右轉北上離去，提醒民眾依指示牌及警察指揮引導。此外，因每年清明連假大坪頂永生園就會湧現大量祭祀人車潮，籲民眾避開節日人、車潮，可搭免費接駁專車，縮短上山祭祀通勤時間。

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