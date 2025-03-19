清水國小操場使用逾15年 跑道補丁如乞丐裝

台中市清水國小歷史悠久，PU跑道嚴重破損、多處補丁。（記者張軒哲攝）

2025/03/19 14:47

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水國小歷史悠久，操場至今已使用逾15年，PU跑道嚴重破損、多處補丁裂縫不平整及嚴重凹陷隆起等，多處維修補丁，宛如穿上乞丐裝，時有學生跑步摔倒，影響師生安全。立委蔡其昌今日至清水國小會勘，爭取操場跑道及周邊環境整建工程，總經費約955萬元，獲體育署允諾將全力配合。

清水國小位於清水街上，因街區較早開發，當時無規劃任何公園綠地、建築物密集，清水國小操場是清水街上居民晨昏運動休憩場域，民眾使用頻率非常高，但跑道破損，除了有礙觀瞻，也影響運動安全。

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蔡其昌表示，清水國小已有128年歷史，近年來陸續爭取危險老舊校舍改建，此次再度前來會勘操場，跑道上破損相當嚴重，這對於清水國小要重點發展體育班及校內師生使用都非常不便及危險，邀集各單位協助清水國小將操場重新整建，會努力爭取盼在今年就讓這項改建計畫開始進行，盡快帶給學校嶄新的運動空間。未來操場改建完成後，不僅是能夠帶給師生更好的教學環境，也能讓社區居民一起享有更棒的運動設施，發揮更大的效益。

清水國小校長洪瑞佑表示，希望未來能順利讓校園操場翻新，保護師生安全。

教育部體育署專委王浩祿表示，後續體育署將盡快派專家至學校勘查，給予學校專業建議，因現場勘查清水國小操場確實已逾使用年限多年且跑道老舊破損、也有竄根隆起等狀況，影響使用安全，體育署會全力配合協助校方改建計畫。

台中市清水國小歷史悠久，PU跑道嚴重破損、多處補丁。（記者張軒哲攝）

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