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    新北春紛節3/22登場！ 眾星雲集、市集亮點、限定好禮搶先看

    新北春紛節活動繽紛多彩，每年都能引到眾多民眾參與。（資料照）

    新北春紛節活動繽紛多彩，每年都能引到眾多民眾參與。（資料照）

    2025/03/19 12:20

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府今年以「Follow your heart」為主軸，策劃「2025新北春紛節」，於3月22日至23日在新北大都會公園舉行，結合音樂展演、春日市集、野餐、親子互動與寵物樂園，還有精美好禮贈送等豐富活動，打造專屬於春天的河濱盛宴，歡迎攜家帶眷，一起感受春天的活力與浪漫。

    新北市高灘地工程管理處長黃裕斌表示，「2025新北春紛節」攜手人氣插畫設計師KURT WU操刀設計，以「巨大愛心」成為活動的核心視覺符號，呼應活動slogan「Follow your heart」，更於現場設置打卡裝置，傳遞春天的幸福感與愛的能量。

    他指出，音樂表演更是精彩絕倫，「春紛微醺搖呀搖」大舞台邀請到年輕族群最愛的超強卡司，3月22日有SoulFa靈魂沙發、小男孩樂團、HUSH、柏霖PoLin，壓軸更有被譽為「台版西城男孩」的icyball冰球樂團登場，23日有鄒序Hogan T.、Night Keepers守夜人、Angie安吉、徐暐翔，以及曾獲得第25 屆金曲獎「最佳樂團」麋先生MIXER壓軸演唱。

    「游牧野餐躺呀躺」綠洲小舞台則由知名DJ魏如昀、Dennis、SoWhat分享1990-2000年代華語創作金曲，再搭配著「台灣老派露營」團隊展示的台灣經典復古及風格美學，讓大家在野餐的時候，沉浸在「Old School」氛圍，回憶曾經屬於自己的主打歌。

    黃裕斌表示，今年春紛節活動節目豐富精彩，更延續往年春日市集的特色攤位，邀請到有趣餐飲行銷團隊策展，規劃多達150個精選攤位，匯聚北、中、南各地的人氣排隊美食與創意產品。

    主辦單位表示，活動當天15點起凡身穿帶有「愛心圖案樣式」服裝或配件的民眾，即可到活動現場二號服務台兌換限量小禮「透明圓扇」，每日限量1500份，送完為止。

    另外，只要拍照取景並上傳至「新北水漾」FB粉絲專頁的指定留言區，並標註「2025新北春紛節」，即有機會獲得限量「野餐墊」，每日限量100份，讓遊客不僅玩得盡興，還能帶回春天的專屬回憶，更多活動訊息可至高灘處官網、活動專網，或新北水漾粉絲團查詢。

    新北市今年以「Follow your heart」為主軸，圖為今年現場的巨大愛心充氣裝置模擬圖。（圖由新北市高灘處提供）

    新北市今年以「Follow your heart」為主軸，圖為今年現場的巨大愛心充氣裝置模擬圖。（圖由新北市高灘處提供）

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