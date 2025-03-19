竹北兒童節好禮曝光 期以直笛、姆指琴啟發音樂潛能

4月4日兒童節將至，新竹縣竹北市公所「直笛、拇指琴」器樂好禮今（19日）起發放，希望用這份蘊含音樂與藝術氣息的禮物，展現對孩子們的滿滿祝福與期待。（圖由竹北市公所提供）

2025/03/19 11:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕4月4日兒童節將至，新竹縣竹北市公所表示，今年為孩子們精心準備了一系列專屬的大禮包，第一部曲「直笛、拇指琴」器樂今（19日）起發放，希望用這份蘊含音樂與藝術氣息的禮物，展現對孩子們的滿滿祝福與期待。

竹北市長鄭朝方表示，竹北市的出生率高，堪稱是1座兒童城市。為了讓孩子們在成長過程中接觸多元領域，公所自3年前開始規劃兒童節禮物，從畫筆、跳繩，到今年的直笛與拇指琴，希望透過不同的項目，全領域引導孩子發掘興趣，培養專長。

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今年竹北市公所特別準備了1萬5834支直笛，將發放給幼兒園至二年級的學生；而三至六年級的孩子則可獲得拇指琴，又稱卡林巴琴，共計1萬3021份。這款拇指琴外型典雅，雕刻細緻花紋，並附有調音鎚；直笛則配有清潔棒。無論哪一種樂器，都搭配專屬質感音符提袋。

鄭朝方特地前往光明國小，將兒童節禮物送到孩子們手中。打擊樂團與管樂團的孩子們迫不及待地拿起樂器，合奏《小星星》與《瑪莉有隻小綿羊》，讓校園充滿歡樂與溫暖。

鄭朝方強調，學習重要，但良好的品格與興趣培養更是重要。「運動，讓身體長肌肉；藝術，讓心靈長肌肉。」他鼓勵孩子們從現在開始，要培養一項喜歡的運動以及藝術。

鄭朝方說，期許這些樂器不只是節日的禮物，更是孩子們夢想的啟蒙，讓孩子們隨時隨地都能沉浸在音樂的美好之中。未來在跌宕起伏的人生當中，能夠透過音樂獲取能量，讓自己走在恆常穩定、健康快樂的旅途上。

拇指琴外型典雅，雕刻細緻花紋，並附有調音鎚；直笛配有清潔棒。兩項兒童節禮物都搭配專屬質感音符提袋。（記者廖雪茹攝）

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