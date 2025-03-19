雪霸雲霧步道整修 4/1起全線封閉

雪霸雲霧步道整修，4月1日起全線封閉。（雪霸國家公園管理處提供）

2025/03/19 10:50

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位於雪霸國家公園觀霧遊憩區內，全長約848公尺的雲霧步道，因氣候環境影響導致步道局部損壞與老舊，雪霸國家公園管理處（下稱雪管處）委託專業廠商評估，基礎結構為木材梁柱結構，柱直接插入土壤作為固定，目前已多處材料老舊損壞，恐造成承載力不足產生斷裂，危害遊客安全。將自4月1日起至9月30日止整修步道，屆時將全線封閉，呼籲遊客注意。

雪管處指出，雲霧步道入口位於觀霧山椒魚生態中心旁，全線以木棧方式構築，沿途有三處賞景平台可以眺望雪山到大霸尖山聖稜線群峰與雪山西稜線到大雪山峻嶺，也可近看觀霧、榛山、鹿場大山山景，感受雲霧輕嵐的最佳景點，步行來回約需40分鐘，是一條適合老少的大眾化賞景步道。

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由於步道基礎承載力可能不足，雪管處規劃於4月1日起至9月30日止，辦理雲霧步道整修工程，考量施工期間材料運輸堆置及施工將阻斷步道通行影響遊客安全，故採全線封閉。

雪管處建議遊客，雲霧步道施工期間，由觀霧山椒魚生態中心步行往返觀霧山莊、大鹿林道東線等鄰近景點，請改由大鹿林道，並請遊客注意車輛小心通行。

雪霸雲霧步道整修，4月1日起全線封閉。（雪霸國家公園管理處提供）

雪霸雲霧步道整修，4月1日起全線封閉。（雪霸國家公園管理處提供）

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