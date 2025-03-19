清明4天連假國道大量車潮 高公局推11條替代道路

國道長途替代道路圖。（圖由高公局提供）

2025/03/19 10:51

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年清明節連續假期（4月3日到4月6日）共4天，交通部高速公路局預估國道將有大量返鄉掃墓與出遊車潮，到時會有嚴格匝道儀控及相關管制措施。高公局今天推出11條（長途4條，短途7條）替代道路，避開國道易壅塞路段並免於交流道入口前排隊等候。

高公局針對國道長途旅次規劃了4條替代道路，包括國5頭城至坪林北向、國1國3新竹至台南地區雙向、國6舊正至台中地區雙向，及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向。

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針對短途旅次則規劃了7條區域性替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林（北斗）雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向。

高通局表示，這些替代路線都設有指示標誌導引，並可在高速公路1968App及高公局網站查詢。另高速公路1968App除提供替代路線圖以外，也有「即時影像」功能供用路人確認國道即時路況。App的「替代道路」功能，也可比較替代道路與國道之旅行時間，供用路人選擇合適的路線。

高公局提醒用路人，清明節連續假期前2個週六與連假期間，國道部分交流道將實施匝道封閉管制，請用路人改道行駛。匝道封閉之交流道與時段：

一、3月22、29日（週六）：

國道5號石碇、坪林交流道南向入口，5時到12時。

二、4月3日（週四）

（一）國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口，5時到12時。

（二）國道5號石碇、坪林交流道南向入口，0時到12時。

三、4月4日（週五）

（一）國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口，5時到12時。

（二）國道5號石碇、坪林交流道南向入口，5時到12時。

四、4月5、6日（週六、日）

（一）國道1號埔鹽系統、虎尾交流道北向入口，12時到21時。

（二）國道3號西濱交流道北向入口，12時到21時高公局針對上述匝道封閉的交流道共規劃6條替代道路，用路人可於出發前透過1968App加以規劃利用。

國道短途替代道路圖。（圖由高公局提供）

清明節連續假期匝道封閉改道路線圖。（圖由高公局提供）

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