新北大巨蛋選址年底定案 劉和然：將配合周邊「造鎮」概念

新北市政府推動新北大巨蛋建設，目前有6個選址評估中。圖為新北大巨蛋第二張曝光的模擬圖。（新北市政府提供）

2025/03/19 08:49

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市政府計畫打造「新北大巨蛋」，目前已有6個地點列入選址評估。副市長劉和然今（19）日接受廣播節目專訪表示，新北大巨蛋預計可容納量5萬人，須具備場地方正、交通便捷等條件，因為不可能光靠巨蛋「養活」所有營運，將以「造鎮」概念推動，屆時周邊要引入飯店、Outlet、休閒和運動設施等，確保永續發展，「年底前（選址）就會拍板定案」。

劉和然說，選址需滿足場地方正（面積約10公頃）、交通便捷、未來發展潛力夠、周邊具商業設施、不受住宅區干擾的5個條件，目前有板樹體育館、土城看守所、樹林大柑園、三峽麥仔園、樹林機五南側及淡海新市鎮6個地點進入場勘、評估。他也提到，市長侯友宜已裁示8月以前將選址篩選到2個，「年底前就會拍板定案」，也盼任內將都市計畫啟動完成，目前市府同步進行模擬設計、徵求各界專業意見等，多軌併進縮短作業時間，新北大巨蛋高度將達75公尺，滿足棒球賽全壘打需求等條件。

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劉和然指出，6個選址都在捷運沿線，經過樹林大柑園與三峽麥仔園的捷運三鶯線預計今年底完工，明年通車，行經機五南側、土城看守所、板樹體育館的萬大樹林中和線預計2029年完工，目前站體規劃已完成，淡海新市鎮的淡海輕軌藍線則計畫在2030年通車，另外10年孵蛋時間內預計淡江大橋、淡北道路也會陸續完工。

劉和然表示，新北市作為擁有404萬人口的直轄市，與台北、基隆、桃園市、宜蘭縣接壤，5個縣市合計1000萬人，擁有2顆大巨蛋足以分擔量能，未來新北大巨蛋將吸納日本、南韓巨蛋設計優點，並比照東京巨蛋最大規模5萬人的容量建設，與台北大巨蛋相輔相成，未來可爭取大聯盟的開幕賽、熱身賽、亞洲棒球聯賽來台舉辦，有2顆蛋賽程更好調度；無賽事時，新北大巨蛋設計將兼顧平日參觀空間條件，可展示棒球歷史等供民眾參觀。

日本有5個巨蛋體育館位於新興地區；劉和然指出，如此才能配置Outlet、餐酒館、娛樂設施等，只靠新北大巨蛋無法「養活」所有營運，因此未來選址周邊將以造鎮概念引入相關商業設施，確保永續發展；席間，劉和然也展示新北大巨蛋第二張模擬圖。

至於現行運動與大型藝文展演需求，劉和然說，市府正積極改善現有設施，板橋區在北捷板南線板橋站、府中站附近將建設容量2萬人的板橋小巨蛋，打造為籃球賽、演唱會主場地，新莊棒球場剛整修完成，並新增環繞全場的啦啦隊應援區，邀請球迷4月2日富邦悍將主場開幕戰來看看，屆時還會有新啦啦隊成員亮相。

新北市政府規劃興建新北大巨蛋體育館，圖為最先曝光的初步構想示意圖。（新北市政府提供）

新北大巨蛋目前有6個候選地點評估中。圖為新北大巨蛋第二張曝光的模擬圖。（新北市政府提供）

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