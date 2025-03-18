為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄中山高中繁星成績亮眼 六成錄取國立大學師生互道祝福

    高雄市立中山高中繁星成績亮眼，六成錄取國立大學。（中山高中提供）

    高雄市立中山高中繁星成績亮眼，六成錄取國立大學。（中山高中提供）

    2025/03/18 17:26

    〔記者黃良傑／高雄報導〕中山高中114年學測成績相當亮眼，較往年進步許多，今（18）日繁星放榜，共計85位同學上榜，包含台大資訊工程學系、清大電機工程學系、陽明交通大學資訊管理與財務金融學系、成大工業設計學系，3位同學考上政大，校長期許稱許學生們發揮蛙族精神，往自己憧憬的校系領域前進。

    該校除了考上頂大學生外，還有師大物理、國文學系、中央、中興、中正、中山、高師、彰師、醫藥相關科系，共占了52位，逾六成錄取國立大學和醫學大學。

    中山高中表示，校園的蛙族精神持續在高雄發光發熱，學生能在繁星推薦管道脫穎而出，除了自身的努力和積極備戰外，學校師長們提供完善的升學輔導策略協助學生進行定向選擇，導師與任課老師在課業和生活上給予許多支持和陪伴，凸顯老師們對學生的用心愛護和教學品質的堅持。

    錄取台大資工的吳同學表示，此次學測在數學及自然科都拿到15級分，總級分更達55級分，他分享當初選擇就近入學，是經過實際勘查過，相比之下可以省下很多的通勤時間，可以做更多課業加強、練習更多題本，有效儲備自身實力，在學校多元的課程裡，數學、程式設計的學習優異，更影響他未來想成為工程師。

    校長林香吟表示，身為108課綱前導學校，學生三年學習，適性揚才，適性發展，特別感謝第一線教師努力與用心，多位老師犧牲休息時間，寒暑假或平日夜晚陪伴學生衝刺學測複習，平常校園午休，各角落充滿了教師指導學生的溫馨畫面，進而讓學生都能心想事成，錄取心中的第一志願學系。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播