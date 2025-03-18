高雄中山高中繁星成績亮眼 六成錄取國立大學師生互道祝福

高雄市立中山高中繁星成績亮眼，六成錄取國立大學。（中山高中提供）

2025/03/18 17:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕中山高中114年學測成績相當亮眼，較往年進步許多，今（18）日繁星放榜，共計85位同學上榜，包含台大資訊工程學系、清大電機工程學系、陽明交通大學資訊管理與財務金融學系、成大工業設計學系，3位同學考上政大，校長期許稱許學生們發揮蛙族精神，往自己憧憬的校系領域前進。

該校除了考上頂大學生外，還有師大物理、國文學系、中央、中興、中正、中山、高師、彰師、醫藥相關科系，共占了52位，逾六成錄取國立大學和醫學大學。

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中山高中表示，校園的蛙族精神持續在高雄發光發熱，學生能在繁星推薦管道脫穎而出，除了自身的努力和積極備戰外，學校師長們提供完善的升學輔導策略協助學生進行定向選擇，導師與任課老師在課業和生活上給予許多支持和陪伴，凸顯老師們對學生的用心愛護和教學品質的堅持。

錄取台大資工的吳同學表示，此次學測在數學及自然科都拿到15級分，總級分更達55級分，他分享當初選擇就近入學，是經過實際勘查過，相比之下可以省下很多的通勤時間，可以做更多課業加強、練習更多題本，有效儲備自身實力，在學校多元的課程裡，數學、程式設計的學習優異，更影響他未來想成為工程師。

校長林香吟表示，身為108課綱前導學校，學生三年學習，適性揚才，適性發展，特別感謝第一線教師努力與用心，多位老師犧牲休息時間，寒暑假或平日夜晚陪伴學生衝刺學測複習，平常校園午休，各角落充滿了教師指導學生的溫馨畫面，進而讓學生都能心想事成，錄取心中的第一志願學系。

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